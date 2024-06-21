Сегодня 21 июня: какой праздник и день в истории

21 июня 1804 года ученый Смитсон Теннант заявил об открытии двух новых металлов: иридия и осмия. В 1893-м начало работу первое колесо обозрения – его смонтировали для Всемирной выставки в Чикаго. В 1913-м первая женщина совершила прыжок с парашютом. В 1971-м на Днепропетровщине нашли золотую пектораль скифского царя. В 2003-м Леннокс Льюис техническим нокаутом победил Виталия Кличко. А в 2022-м армия РФ попала ракетой в депо Харьковского метрополитена на Салтовке.

Праздники и памятные даты 21 июня

21 июня в Украине – День работника службы контроля за регулируемыми ценами и День пекторали из Толстой Могилы.

В мире – Всемирный день гуманизма, Международный день медлительности (неторопливости).

Также отмечают: Международный день йоги, Всемирный день гидрографии, Праздник музыки, Международный день скейтбординга, День дневного света, Всемирный день жирафа, Всемирный день рукопожатия, Международный день футболки, Международный день цветка (летний), Всемирный день мотоциклиста, Международный день селфи, День солидарности атеистов.

21 июня в истории

21 июня 1804 года ученый Смитсон Теннант в отчете Лондонскому королевскому обществу сообщил об открытии двух новых металлов: иридия и осмия.

Он обнаружил эти металлы, исследовав остаток, образующийся при растворении платины в «Царской водке» (смеси соляной и азотной кислот). Теннант смог получить достаточное количество этого нерастворимого остатка, а затем обрабатывал его щелочами и кислотами, пока не выделил два металла. Первый он «возвышенно» назвал иридием в честь Ириды – греческой крылатой богини радуги (из-за разных ярких цветов солей, полученных из различных сочетаний этого металла). А вот второму металлу «не повезло». Свое название он получил от греческого слова «запах», хотя на самом деле ученый имел в виду «вонь», которая образовывалась при выделении тетроксида осмия (похож на запах гнилой редьки).

Сейчас иридий — один из самых дорогих металлов мира. По данным портала strategicmetalsinvest.com его цена составляет $163,32 за грамм (для сравнения цена платины – $32,50 за грамм, палладия – $30,89). Иридий имеет исключительную устойчивость к температуре и коррозии, поэтому его применяют в производстве свечей зажигания и деталей электроники и космических аппаратов, которые должны выдерживать сверхвысокие и сверхнизкие температуры. Также иридий – ключевая составляющая ряда хирургических инструментов и конструкций, в частности стентов. Этот металл является важным компонентом органических светодиодов и используется при создании устройств, необходимых для генерации зеленого водорода.

Осмий часто используется в сплавах с иридием. Он также — необходимая примесь при создании сверхтвердых сплавов. Металл применяют при производстве подшипников, электродов, деталей измерительных устройств, а также в медицине и химии.

21 июня 1893 года начало работу первое в мире механизированное колесо обозрения. Его создали как экспонат Всемирной выставки в Чикаго. Подробнее.

21 июня 1913 года первая женщина совершила прыжок с парашютом. 18-летняя американка Джорджия Бродвик прыгнула с аэроплана в небе над Лос-Анджелесом. Ее полет вниз был с высоты 305 метров, а за приземление отвечал пятикилограммовый шелковый парашют. Смелая девушка приземлилась на поле аэродрома Гриффит-Филд.

21 июня 1971 года сделана одна из самых известных и уникальных археологических находок в Украине. На Днепропетровщине в кургане Толстая Могила обнаружили нагрудное украшение скифского царя IV века до н. е. – золотую пектораль. Подробнее.

21 июня 2003 года чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBO, WBC и The Ring Леннокс Льюис победил техническим нокаутом Виталия Кличко. Подробнее.

21 июня 2022 года армия РФ попала ракетой в депо Харьковского метрополитена на Салтовке. В результате повреждения получили и само здание депо, и, по меньшей мере, три поезда. 61-летний работник депо пострадал. Из-за инцидента временно остановили движение поездов между станциями «Академика Барабашова» и «Героев труда».

Церковный праздник 21 июня

21 июня — Отдание Вознесения Господня, чтят память мученика Иулиана Тарсийского. Он родился в семье сенатора-язычника и его жены-христианки. После смерти мужа мать Иулиана крестила сына и воспитала в своей вере. Когда Иулиану исполнилось 18 лет, начались гонения на христиан императора Диоклетиана. Иулиана также схватили и привели к правителю Маркиану на суд. Там его долго уговаривали отречься от Христа. Но ни пытки, ни угрозы, ни обещания даров и почестей не убедили его. Целый год мученика водили по городам Киликийской области, в каждом из них допрашивали и жестоко пытали. А после этого бросили в тюрьму. Мать Иулиана следовала за сыном и молилась, чтобы Бог укрепил его в вере для мученического подвига. А, посетив сына в тюрьме, уговаривала его быть твердым в своей вере до конца. Когда Иулиан в очередной раз предстал перед правителем, тот начал хвалить его мать, считая, что та — язычница и, посещая сына в тюрьме, убеждала отречься от христианской веры. Но мать заявила, что она христианка. Тогда правитель отдал приказ отрубить ей ступни ног, чтоб она больше не могла идти за сыном. Женщина скончалась от ран. Иулиана же зашили в мешок, наполненный песком и ядовитыми гадами, и бросили в море. Его тело волны впоследствии вынесли на берег у Александрии, где его с честью похоронила местная христианка.

Народные приметы

Гроза 21 июня предвещает длительную непогоду.

Если в небе появилась радуга, то установится ясная погода.

Если после дождя светит яркое солнце, то к вечеру вновь будет дождь.

Что нельзя делать 21 июня

Нельзя ломать или рубить ветки липы.

Нельзя ругаться с близкими людьми.

Нельзя отказывать в подаянии и помощи просящим.