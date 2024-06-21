Сьогодні 21 червня: яке свято та день в історії

21 червня 1804 року вчений Смітсон Теннант заявив про відкриття двох нових металів: іридію та осмію. У 1893-му розпочало роботу перше колесо огляду – його змонтували для Всесвітньої виставки в Чикаго. У 1913-му перша жінка зробила стрибок з парашутом. У 1971-му на Дніпропетровщині знайшли золоту пектораль скіфського царя. У 2003-му Леннокс Льюїс технічним нокаутом переміг Віталія Кличка. А у 2022-му армія РФ влучили ракетою до депо Харківського метрополітену на Салтівці.

Свята та пам’ятні дати 21 червня

21 червня в Україні – День працівника служби контролю за регульованими цінами та День пекторалі з Товстої Могили.

У світі – Всесвітній день гуманізму, Міжнародний день повільності (неквапливості).

Також відзначають: Міжнародний день йоги, Всесвітній день гідрографії, Свято музики, Міжнародний день скейтбордингу, День денного світла, Всесвітній день жирафа, Всесвітній день рукостискання, Міжнародний день футболки, Міжнародний день квітки (літній), Всесвітній день мотоцикліста, Міжнародний день селфі, День солідарності атеїстів.

21 червня в історії

21 червня 1804 року вчений Смітсон Теннант у звіті Лондонському королівському товариству повідомив про відкриття двох нових металів: іридію та осмію.

Він виявив ці метали, дослідивши залишок, що утворюється при розчиненні платини в “Царській воді” (суміші соляної та азотної кислот). Теннант зміг отримати достатню кількість цього нерозчинного залишку, а потім обробляв його лугами та кислотами, поки не виділив два метали. Перший він “піднесено” назвав іридієм на честь Іріди – грецької крилатої богині веселки (через різні яскраві кольори солей, що їх він отримав із різних поєднань цього металу). А ось другому металу “не пощастило”. Свою назву він отримав від грецького слова “запах”, хоча насправді вчений мав на увазі “сморід”, що утворювався при виділенні тетроксиду осмію (схожий на запах гнилої редьки).

Зараз іридій – один із найдорожчих металів світу. За даними порталу strategicmetalsinvest.com, його ціна становить $163,32 за грам (для порівняння ціна платини – $32,50 за грам, паладію – $30,89). Іридій має виняткову стійкість до температури та корозії, тому його застосовують у виробництві свічок запалювання, деталей електроніки та космічних апаратів, які мають витримувати надвисокі та наднизькі температури. Також іридій – ключова складова низки хірургічних інструментів та конструкцій, зокрема стентів. Цей метал є важливим компонентом органічних світлодіодів і використовується для створення пристроїв, які необхідні для генерації зеленого водню.

Осмій часто використовується у сплавах з іридієм. Він також – необхідна домішка при створенні надтвердих сплавів. Метал застосовують при виробництві підшипників, електродів, деталей вимірювальних пристроїв, а також у медицині та хімії.

21 червня 1893 року розпочало роботу перше у світі механізоване колесо огляду. Його створили як експонат Всесвітньої виставки у Чикаго. Детальніше.

21 червня 1913 року перша жінка зробила стрибок із парашутом. 18-річна американка Джорджія Бродвік стрибнула з аероплана в небі над Лос-Анджелесом. Її політ униз був з висоти 305 метрів, а за приземлення відповідав п’ятикілограмовий шовковий парашут. Смілива дівчина приземлилася на полі аеродрому Гріффіт-Філд.

21 червня 1971 року зроблено одну з найвідоміших та найунікальніших археологічних знахідок в Україні. На Дніпропетровщині у кургані Товста Могила виявили нагрудну прикрасу скіфського царя IV століття до н. е. – золоту пектораль. Детальніше.

21 червня 2003 року чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями IBO, WBC та The Ring Леннокс Льюїс переміг технічним нокаутом Віталія Кличка. Детальніше.

21 червня 2022 року армія РФ влучила ракетою в депо Харківського метрополітену на Салтівці. Внаслідок пошкодження отримала й сама будівлю депо, й щонайменше три поїзди. 61-річний працівник депо постраждав. Через інцидент тимчасово зупинили рух поїздів між станціями “Академіка Барабашова” та “Героїв праці”.

Церковне свято 21 червня

21 червня – Віддання свята Вознесіння Господнього, вшановують пам’ять мученика Юліана Тарсійського. Він народився в родині сенатора-язичника та його жінки-християнки. Після смерті чоловіка мати Юліана хрестила сина та виховала у своїй вірі. Коли Юліану виповнилося 18 років, розпочалися гоніння на християн імператора Діоклетіана. Юліана також схопили та привели до правителя Маркіана на суд. Там його довго вмовляли зректися Христа. Але ні катування, ні погрози, ні обіцянки дарів та почестей не переконали його. Цілий рік мученика водили містами Кілікійської області, в кожному з них допитували та жорстоко катували. А після цього кинули до в’язниці. Мати Юліана йшла за сином і молилася, щоб Бог зміцнив його у вірі для мученицького подвигу. А, відвідавши сина у в’язниці, умовляла його бути твердим у своїй вірі до кінця. Коли Юліан вчергове представ перед правителем, той почав хвалити його мати, вважаючи, що та – язичниця та, відвідуючи сина у в’язниці, переконувала зректися християнської віри. Але мати заявила, що вона християнка. Тоді правитель наказав відрубати їй ступні ніг, щоб вона більше не могла іти за сином. Жінка померла від ран. А Юліана зашили в мішок, наповнений піском та отруйними гадами, й кинули в море. Його тіло хвилі згодом винесли на берег біля Олександрії, де його з честю поховала місцева християнка.

Народні прикмети

Гроза 21 червня віщує тривалу негоду.

Якщо в небі з’явилася веселка, то встановиться ясна погода;

Якщо після дощу світить яскраве сонце, то до вечора знову дощитиме.

Що не можна роботи 21 червня

Не можна ламати або рубати гілки липи.

Не можна лаятися з близькими людьми.

Не можна відмовляти в милостині та допомозі тим, хто просить.