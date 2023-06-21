Сьогодні 21 червня: яке свято та день в історії

21 червня 1893 року розпочало роботу перше колесо огляду – його змонтували для Всесвітньої виставки у Чикаго. 1971 року на Дніпропетровщині знайшли золоту пектораль скіфського царя. А 2003 року Леннокс Льюїс технічним нокаутом переміг Віталія Кличка.

Свята та пам’ятні дати 21 червня

21 червня в Україні – День працівника служби контролю за регульованими цінами, а також День пекторалі з Товстої Могили.

Під егідою ООН відбуваються Міжнародний день йоги, Всесвітній день гідрографії, Всесвітній день гуманізму, Свято музики, Міжнародний день скейтбордингу та День денного світла.

У світі – Всесвітній день жирафа та Всесвітній день рукостискання.

21 червня в історії

21 червня 1893 року розпочало роботу перше у світі механізоване колесо огляду. Його створили як експонат Всесвітньої виставки в Чикаго.

Автор споруди – інженер Джордж Вашингтон Гейл Ферріс-молодший. Своє колесо він створював як відповідь на Ейфелеву вежу, яку експонували на Всесвітній виставці в Парижі. І хоча воно було нижче вежі вчетверо, вражало іншими параметрами. Діаметр першого оглядового колеса був 75 метрів, вага – 20 тонн. Колесо обертало 36 кают, які були розміром приблизно з автобус (кожна по 20 сидячих та 40 місць). Один оберт колесо робило за 20 хвилин. Після закриття виставки колесо ще двічі переносили в інші місця, а розібрали лише 1904-го. Сам проєкт Ферріса й надалі використовували для побудови подібних атракціонів у різних країнах світу. Одне з таких збереглося досі – Wiener Riesenrad у Відні. У багатьох країнах колеса огляду досі називають “Колесо Ферріса”.

21 червня 1913 року перша жінка зробила стрибок із парашутом. 18-річна американка Джорджія Бродвік стрибнула з аероплана в небі над Лос-Анджелесом. Її політ униз був з висоти 305 метрів, а за приземлення відповідав п’ятикілограмовий шовковий парашут. Смілива дівчина приземлилася на полі аеродрому Гріффіт-Філд.

21 червня 1971 року зроблено одну з найвідоміших та найунікальніших археологічних знахідок в Україні. На Дніпропетровщині у кургані Товста Могила виявили нагрудну прикрасу скіфського царя IV століття до н. е. – золоту пектораль.

Вона збереглася у бездоганному стані. Пектораль важить 1150 г і виготовлена ​​із золота 958 проби. Знахідку здійснила археологічна експедиція під проводом Бориса Мозолевського.

Пектораль виготовлена ​​грецькими майстрами в майстернях Афін або Пантікапея. Для її створення використовували різні техніки: лиття за восковою моделлю (втрачена технологія), карбування, гравіювання, філігрань, інкрустацію емалями. Крім пекторалі, в могилі, яка дивом залишалася стільки років нерозграбованою, виявили ще ряд прикрас – у тому числі литу гривню скіфської цариці, браслети, персні тощо.

21 червня 2003 року чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями IBO, WBC та The Ring Леннокс Льюїс переміг технічним нокаутом Віталія Кличка.

Видовищний бій, за яким спостерігала майже вся Україна, відбувався у Стейплс-центрі в Лос-Анджелесі. І хоча Кличко виходив на ринг як аутсайдер (ставки були проти нього з коефіцієнтом 1:4), на момент зупинки бою саме він лідирував за очками з рахунком 58:56. Причиною зупинки стало розсічення, отримане українським боксером у третьому раунді. Кровотеча посилювалася, і після шостого раунду тренер Кличка погодився із пропозицією зупинити бій – хоча сам Кличко протестував. Сам Льюїс не раз позитивно висловлювався про супротивника після цього бою. Спочатку він обіцяв Кличку реванш, але завершив кар’єру, так і не провівши повторний матч з українцем.

21 червня 2022 року армія РФ влучила ракетою в депо Харківського метрополітену на Салтівці. У результаті було пошкоджено й саму будівлю депо, й, щонайменше, три поїзди. Поранення отримав 61-річний працівник депо. Через інцидент тимчасово зупинили рух поїздів між станціями “Академіка Барабашова” та “Героїв праці”.

Церковне свято 21 червня

21 червня християни внашовують пам’ять великомученика Феодора Стратилата. Він був воєводою в місті Гераклеї, поблизу Чорного моря. За час свого життя переконав багатьох язичників перейти в християнство. Проте коли про це дізнався імператор Лікіній, він прибув у Гераклею і змушував Феодора вклонитися ідолам. Але Феодор залишився непохитним. Тоді імператор наказав піддати сповідника жорстоким тортурам. Його розтягли на землі, били залізними лозинами, стругали його тіло гострим залізом, палили вогнем і, нарешті, розп’яли на хресті та викололи очі. Але вночі до Феодора з’явився ангел, зняв його з хреста та зцілив. Коли ранком прийшли слуги Лікінія, щоб скинути тіло Феодора в море, були шоковані побаченим і повірили в Христа. Також, дізнавшись про чудо, християнську віру прийняла велика кількість язичників. Дізнавшись про це, Лікіній наказав обезголовити святого Феодора. Він помер у 319 році.

Народні прикмети

Якщо вночі випало багато роси – буде ясний і погожий день.

Якщо сонце на заході в хмарах – вночі піде дощ.

Що не можна робити 21 червня

Не можна приймати важливі рішення, які можуть вплинути на майбутнє.

Не можна лаятися, пліткувати та розпускати чутки.