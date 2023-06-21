Сегодня 21 июня: какой праздник и день в истории

21 июня 1893 года начало работу первое колесо обозрения – его смонтировали для Всемирной выставки в Чикаго. В 1971 году на Днепропетровщине нашли золотую пектораль скифского царя. А в 2003 году Леннокс Льюис техническим нокаутом победил Виталия Кличко.

Праздники и памятные даты 21 июня

21 июня в Украине – День работника службы контроля за регулируемыми ценами, а также – День пекторали из Толстой Могилы.

Под эгидой ООН проходят Международный день йоги, Всемирный день гидрографии, Всемирный день гуманизма, Праздник музыки, Международный день скейтбординга и День дневного света.

В мире – Всемирный день жирафа и Всемирный день рукопожатия.

21 июня в истории

21 июня 1893 года начало работу первое в мире механизированное колесо обозрения. Его создали как экспонат Всемирной выставки в Чикаго.

Автор сооружения – инженер Джордж Вашингтон Гейл Феррис-младший. Свое колесо он создавал как ответ на Эйфелеву башню, экспонированную на Всемирной выставке в Париже. И хотя оно было ниже башни в четыре раза, поражало другими параметрами. Диаметр первого смотрового колеса был 75 метров, масса – 20 тонн. Колесо вращало 36 кают, которые были размером примерно с автобус (каждая по 20 сидячих и 40 стоящих мест). Один оборот колесо делало через 20 минут. После закрытия выставки колесо еще дважды переносили в другие места, а разобрали только в 1904-м. Сам проект Ферриса и дальше использовали для построения подобных аттракционов в разных странах мира. Одно из таких сохранилось до сих пор – Wiener Riesenrad в Вене. Во многих странах колеса обозрения до сих пор называют «Колесо Ферриса».

21 июня 1913 года первая женщина совершила прыжок с парашютом. 18-летняя американка Джорджия Бродуик прыгнула с аэроплана в небе над Лос-Анджелесом. Ее полет вниз был с высоты 305 метров, а за приземление отвечал пятикилограммовый шелковый парашют. Смелая девушка благополучно приземлилась на поле аэродрома Гриффит-Филд.

21 июня 1971 года сделана одна из самых известных и уникальных археологических находок в Украине. На Днепропетровщине в кургане Толстая Могила обнаружили нагрудное украшение скифского царя IV века до н. э. – золотую пектораль.

Она сохранилась в безупречном состоянии. Пектораль весит 1150 г и выполнена из золота 958 пробы. Находку совершила археологическая экспедиция под руководством Бориса Мозолевского.

Пектораль изготовлена греческими мастерами в мастерских Афин или Пантикапея. Для ее создания использовали разные техники: литье по восковой модели (потерянная технология), чеканку, гравировку, филигрань, инкрустацию эмалями. Кроме пекторали, в могиле, чудом остававшейся столько лет неразграбленной, обнаружили еще ряд украшений — в том числе литую гривну скифской царицы, браслеты, перстни и т.д.

21 июня 2003 года чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBO, WBC и The Ring Леннокс Льюис победил техническим нокаутом Виталия Кличко.

Зрелищный бой, за которым наблюдала почти вся Украина, происходил в Стейплс-центр в Лос-Анджелесе. И хотя Кличко выходил на ринг как аутсайдер (ставки были против него с коэффициентом 1:4), к моменту остановки боя именно он лидировал по очкам со счетом 58:56. Причиной остановки стало рассечение, полученное украинским боксером в третьем раунде. Кровотечение усиливалось, и после шестого раунда тренер Кличко согласился с предложением остановить бой — хотя сам Кличко протестовал. Сам Льюис не раз положительно высказывался о противнике после этого боя. В начале он обещал Кличко реванш, но завершил карьеру, так и не проведя повторный матч с украинцем.

21 июня 2022 года армия РФ попала ракетой в депо Харьковского метрополитена на Салтовке. В результате было повреждено и само здание депо, и, по меньшей мере, три поезда. Ранение получил 61-летний работник депо. Из-за инцидента временно остановили движение поездов между станциями «Академика Барабашова» и «Героев труда».

Церковный праздник 21 июня

21 июня христиане чтут память великомученика Феодора Стратилата. Он был воеводой в городе Гераклея, у Черного моря. За время своей жизни убедил многих язычников перейти в христианство. Однако когда об этом узнал император Ликиний, он прибыл в Гераклею и заставлял Феодора поклониться идолам. Но Феодор остался непреклонен. Тогда император приказал подвергнуть исповедника жестоким пыткам. Его растягивали на земле, избивали железными прутьями, резали его тело острым железом, жгли огнем и, наконец, распяли на кресте и выкололи глаза. Но ночью к Феодору явился ангел, снял его с креста и исцелил. Когда утром пришли слуги Ликиния, чтобы низвергнуть тело Феодора в море, были шокированы увиденным и поверили в Христа. Также, узнав о чуде, христианскую веру приняло большое количество язычников. Узнав об этом, Ликиний приказал обезглавить святого Феодора. Он умер в 319 году.

Народные приметы

Если ночью выпало много росы – будет ясный и погожий день.

Если солнце на закате в облаках – ночью пойдет дождь.

Что нельзя делать 21 июня

Нельзя принимать важные решения, которые могут повлиять на будущее.

Нельзя ругаться, сплетничать и распускать слухи.