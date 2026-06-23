«Там много детей» — самую большую подземную школу хотят построить в Изюме

Школу, где одновременно смогут учиться более тысячи детей, планируют построить в городе Изюм Харьковской области. О проекте рассказал на брифинге 23 июня начальник ХОВА Олег Синегубов.

«К сожалению, мы два года подавали этот проект в Министерство образования и науки и его пока не приняли, потому что он достаточно дорогой. По этим характеристикам он не прошел, потому что были требования для конкурса. Этот объект стоит более 300 миллионов, потому что это самая большая будет подземная школа на территории Харьковской области. Он рассчитан более чем на тысячу детей – в одну смену, сразу. В две смены там может заниматься больше детей. Потребность есть, к нам постоянно идут обращения от органов местного самоуправления, городской военной администрации Изюма, родителей. Там нет ни одного фактически сертифицированного укрытия, где дети могут получать образовательные услуги. А детей там много сейчас», — пояснил Синегубов.

Он отметил, что реализацию проекта начнут за средства областного и местного бюджетов — и продолжат обращаться за помощью к государству. Есть вероятность получить софинансирование по результатам пересмотра госбюджета после первого полугодия.

«Этот проект уже заведен в приоритетные инвестиционные проекты. И дальше это нам позволит обращаться уже в министерство для получения финансирования на этот проект», — отметил начальник ХОВА.

До конца года в планах областной власти — 30 работающих подземных школ в Харьковской области, где смогли бы заниматься 100 тысяч детей.