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Без води залишаться мешканці трьох районів Харкова у середу: адреси

Суспільство 12:59   23.06.2026
Вікторія Яковенко
Без води залишаться мешканці трьох районів Харкова у середу: адреси

З 8:00 до 20:00 24 червня буде припинене водопостачання абонентів частин Салтівського, Київського та Немишлянського районів.

Причина – проведення підготовки до осінньо-зимового періоду, повідомили у міській раді. Відключення торкнеться споживачів, які мешкають у межах:

– частини Салтівського та Київського районів, обмеженої вул. Гвардійців-Широнінців, вул. Василя Стуса, пр. Тракторобудівників, Окружною дорогою, вул. Світлою, вул. Валентинівською, вул. Владислава Зубенка, Салтівським шосе до вул. Гвардійців-Широнінців;

– частини Немишлянського району, обмеженої пр. Тракторобудівників, вул. Єдності, вул. Сонячною, селищем Перемога, селищем Кулиничі (Салтівським шосе, вул. 7-ї Гвардійської Армії, вул. Марфінською, вул. Амосова), Салтівським шосе до пр. Тракторобудівників.

Харків’ян просять заздалегідь зробити запас води.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2026 в 12:59;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 8:00 до 20:00 24 червня буде припинене водопостачання абонентів частин Салтівського, Київського та Немишлянського районів.".