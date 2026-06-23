Без води залишаться мешканці трьох районів Харкова у середу: адреси

З 8:00 до 20:00 24 червня буде припинене водопостачання абонентів частин Салтівського, Київського та Немишлянського районів.

Причина – проведення підготовки до осінньо-зимового періоду, повідомили у міській раді. Відключення торкнеться споживачів, які мешкають у межах:

– частини Салтівського та Київського районів, обмеженої вул. Гвардійців-Широнінців, вул. Василя Стуса, пр. Тракторобудівників, Окружною дорогою, вул. Світлою, вул. Валентинівською, вул. Владислава Зубенка, Салтівським шосе до вул. Гвардійців-Широнінців;

– частини Немишлянського району, обмеженої пр. Тракторобудівників, вул. Єдності, вул. Сонячною, селищем Перемога, селищем Кулиничі (Салтівським шосе, вул. 7-ї Гвардійської Армії, вул. Марфінською, вул. Амосова), Салтівським шосе до пр. Тракторобудівників.

Харків’ян просять заздалегідь зробити запас води.