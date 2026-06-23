Без воды останутся жители трех районов Харькова в среду: адреса

Недостроенную многоэтажку на Харьковщине продали за 3,6 млн грн: кто купил

Сегодня 23 июня 2026: какой праздник и день в истории

Причина – проведение подготовки к осенне-зимнему периоду, сообщили в городском совете. Отключение коснется потребителей, проживающих в пределах:

С 8:00 до 20:00 24 июня будет прекращено водоснабжение абонентов Салтовского, Киевского и Немышлянского районов.

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• Дата публикации материала: 23 июня 2026 в 12:59;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 8:00 до 20:00 24 июня будет прекращено водоснабжение абонентов Салтовского, Киевского и Немышлянского районов.".