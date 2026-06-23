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Без воды останутся жители трех районов Харькова в среду: адреса

Общество 12:59   23.06.2026
Виктория Яковенко
Без воды останутся жители трех районов Харькова в среду: адреса

С 8:00 до 20:00 24 июня будет прекращено водоснабжение абонентов Салтовского, Киевского и Немышлянского районов.

Причина – проведение подготовки к осенне-зимнему периоду, сообщили в городском совете. Отключение коснется потребителей, проживающих в пределах:

– части Салтовского и Киевского районов, ограниченной ул. Гвардейцев-Широнинцев, ул. Василия Стуса, пр. Тракторостроителей, Окружной дорогой, ул. Светлой, ул. Валентиновской, ул. Владислава Зубенко, Салтовское шоссе до ул. Гвардейцев-широнинцев;

— части Немышлянского района, ограниченной пр. Тракторостроителей, ул. Единства, ул. Солнечной, поселком Победа, поселком Кулиничи (Салтовское шоссе, ул. 7-й Гвардейской Армии, ул. Марфинской, ул. Амосова), Салтовское шоссе до пр. Тракторостроителей.

Харьковчане просят заранее сделать запас воды.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 23 июня 2026 в 12:59;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 8:00 до 20:00 24 июня будет прекращено водоснабжение абонентов Салтовского, Киевского и Немышлянского районов.".