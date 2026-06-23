Без воды останутся жители трех районов Харькова в среду: адреса
С 8:00 до 20:00 24 июня будет прекращено водоснабжение абонентов Салтовского, Киевского и Немышлянского районов.
Причина – проведение подготовки к осенне-зимнему периоду, сообщили в городском совете. Отключение коснется потребителей, проживающих в пределах:
– части Салтовского и Киевского районов, ограниченной ул. Гвардейцев-Широнинцев, ул. Василия Стуса, пр. Тракторостроителей, Окружной дорогой, ул. Светлой, ул. Валентиновской, ул. Владислава Зубенко, Салтовское шоссе до ул. Гвардейцев-широнинцев;
— части Немышлянского района, ограниченной пр. Тракторостроителей, ул. Единства, ул. Солнечной, поселком Победа, поселком Кулиничи (Салтовское шоссе, ул. 7-й Гвардейской Армии, ул. Марфинской, ул. Амосова), Салтовское шоссе до пр. Тракторостроителей.
Харьковчане просят заранее сделать запас воды.