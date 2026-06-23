Самый большой флаг Украины заменили в Харькове — что произошло (фото)

Работники СКП «Харьковзеленстрой» заменили флаг Украины на главном флагштоке города, сообщили в пресс-службе городского совета.

Коммунальщики подняли новый стяг вместо предыдущего, который повредило порывами сильного ветра.

Специалисты предприятия регулярно мониторят состояние главного государственного флага города и оперативно реагируют на ухудшение погодных условий, чтобы вовремя заменить или спустить полотнище для его сохранения.

Главный флагшток Харькова, расположенный в Сергиевском сквере, был открыт 23 августа 2021 года к 30-летию Независимости Украины. Его высота составляет 101 метр, а размер самого сине-желтого полотнища на нем составляет 22,5 на 15 метров.