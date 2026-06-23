Live

Найбільший прапор України замінили у Харкові — що сталося (фото)

Суспільство 11:52   23.06.2026
Олена Нагорна
Найбільший прапор України замінили у Харкові — що сталося (фото) Фото: Харківська міськрада

Працівники СКП «Харківзеленбуд» замінили прапор України на головному флагштоку міста, повідомили у пресслужбі міської ради.

Комунальники підняли новий стяг замість попереднього, який пошкодило поривами сильного вітру.

Фахівці підприємства регулярно моніторять стан головного державного прапора міста та оперативно реагують на погіршення погодних умов, аби вчасно замінити або спустити полотнище для його збереження.

Фото: Харківська міськрада
Фото: Харківська міськрада

Головний флагшток Харкова, розташований у Сергіївському сквері, був відкритий 23 серпня 2021 року до 30-річчя Незалежності України. Його висота становить 101 метр, а розмір самого синьо-жовтого полотнища на ньому – 22,5 на 15 метрів.

Читайте також: До +30, але в Західній Європі ще спекотніше: погода в Харкові на 23 червня

Автор: Олена Нагорна

Популярно

Постачав неякісне вугілля для навчальних закладів Харківщини: кого підозрюють
Постачав неякісне вугілля для навчальних закладів Харківщини: кого підозрюють
23.06.2026, 13:54
Як збивають «шахеди», що летять на Харків: відео нацгвардійців
Як збивають «шахеди», що летять на Харків: відео нацгвардійців
23.06.2026, 12:43
Евакуацію оголосять незабаром із селища Шевченкове на Харківщині (відео)
Евакуацію оголосять незабаром із селища Шевченкове на Харківщині (відео)
23.06.2026, 11:09
Найбільший прапор України замінили у Харкові — що сталося (фото)
Найбільший прапор України замінили у Харкові — що сталося (фото)
23.06.2026, 11:52
Обдурив «єВідновлення»: як житель Харківщини купив дім на Київщині – слідство
Обдурив «єВідновлення»: як житель Харківщини купив дім на Київщині – слідство
23.06.2026, 12:10
Їдальню та піцерію закрили у гуртожитку харківського вишу — які причини
Їдальню та піцерію закрили у гуртожитку харківського вишу — які причини
23.06.2026, 11:33

Новини за темою:

23.06.2026
Без води залишаться мешканці трьох районів Харкова у середу: адреси
23.06.2026
Як збивають «шахеди», що летять на Харків: відео нацгвардійців
23.06.2026
Вранці ворожі БпЛА атакували Харків: прокуратура про наслідки (фото)
23.06.2026
Їдальню та піцерію закрили у гуртожитку харківського вишу — які причини
23.06.2026
Антидронові сітки, можливо, встановлять углиб Харкова — Синєгубов (відео)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Найбільший прапор України замінили у Харкові — що сталося (фото)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2026 в 11:52;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Працівники СКП «Харківзеленбуд» замінили прапор України на головному флагштоку міста, повідомили у пресслужбі міської ради.".