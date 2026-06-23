Найбільший прапор України замінили у Харкові — що сталося (фото)

Працівники СКП «Харківзеленбуд» замінили прапор України на головному флагштоку міста, повідомили у пресслужбі міської ради.

Комунальники підняли новий стяг замість попереднього, який пошкодило поривами сильного вітру.

Фахівці підприємства регулярно моніторять стан головного державного прапора міста та оперативно реагують на погіршення погодних умов, аби вчасно замінити або спустити полотнище для його збереження.

Головний флагшток Харкова, розташований у Сергіївському сквері, був відкритий 23 серпня 2021 року до 30-річчя Незалежності України. Його висота становить 101 метр, а розмір самого синьо-жовтого полотнища на ньому – 22,5 на 15 метрів.