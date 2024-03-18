На Харьковщине разбили наблюдательный пункт и блиндаж россиян (видео)

Бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления уничтожили блиндаж и наблюдательный пункт оккупантов на Харьковщине.

«В объектив пограничников-аэроразведчиков попал вражеский блиндаж и наблюдательный пункт оккупантов. В результате, от ударных дронов пограничников позиции захватчиков потерпели огневые поражения. Потери противника уточняются», – сообщили в Государственной пограничной службе Украины.