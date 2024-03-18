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На Харьковщине разбили наблюдательный пункт и блиндаж россиян (видео)

Общество 15:54   18.03.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине разбили наблюдательный пункт и блиндаж россиян (видео)

Бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления уничтожили блиндаж и наблюдательный пункт оккупантов на Харьковщине.

«В объектив пограничников-аэроразведчиков попал вражеский блиндаж и наблюдательный пункт оккупантов. В результате, от ударных дронов пограничников позиции захватчиков потерпели огневые поражения. Потери противника уточняются», – сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 марта 2024 в 15:54;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления уничтожили блиндаж и наблюдательный пункт оккупантов на Харьковщине.".