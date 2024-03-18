На Харьковщине разбили наблюдательный пункт и блиндаж россиян (видео)
Бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления уничтожили блиндаж и наблюдательный пункт оккупантов на Харьковщине.
«В объектив пограничников-аэроразведчиков попал вражеский блиндаж и наблюдательный пункт оккупантов. В результате, от ударных дронов пограничников позиции захватчиков потерпели огневые поражения. Потери противника уточняются», – сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: блиндаж, оккупанті, пограничники, пункт, россиян, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 18 марта 2024 в 15:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления уничтожили блиндаж и наблюдательный пункт оккупантов на Харьковщине.".