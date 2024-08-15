Live
  • Чт 15.08.2024
  • Харків  +20°С
  • USD 41.33
  • EUR 45.55

Ахіллес про вплив ситуації на Курщині: ворог на Харківщині недоотримує резерви

Суспільство 07:52   15.08.2024
Вікторія Яковенко
Ахіллес про вплив ситуації на Курщині: ворог на Харківщині недоотримує резерви скриншот

У зв’язку з перекиданням ворожих військ в Курську область, угрупування противника недоотримує резерву в живій силі, який мав бути застосований саме на Харківщині, повідомив командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр Юрій Федоренко в етері YouTube-проєкту «Фабрика новин».

«Попри це, противник зберігає спроможність і можливість тримати відмітку ведення бойових дій на рівні високоінтенсивної. До прикладу, вчора противник вперше за останній місяць масовано застосував броньову техніку для вчинення ударно-штурмових дій Донецьким сценарієм. Це танки та БМП, які зверху обварені сітками, будинками-сітками. Під цими сітками знаходиться штурмова піхота. Тобто в двох напрямках пішов двома колонами, і завдання було максимально швидко підійти до передньої лінії бойового зіткнення, спішити штурмову піхоту з подальшим вибиттям СОУ з займаних позицій», – розповів Федоренко.

Однак досягти успіхів ворогу не вдалося. Українські захисники знищили 95% техніки РФ, також є втрати й у живій силі противника.

«Тому, попри інтенсивність бойових дій, всі позиції СОУ, зокрема, в Харківській області, залишаються за нами, ведеться системна робота щодо позбавлення противника вчиняти ударно-штурмові дії і, відповідно, вибиття його з зайнятих позицій», – підкреслив Федоренко.

Він також прокоментував дані ISW, щодо незначних просувань армії РФ на півночі Харківщини.

«Я б не став казати про те, що є просування противника. Ми маємо розуміти, що ряд позицій є перехідними, що стосуються просування вглибину наших бойових порядків. Тобто, так чи інакше, противника вдається стримувати. Щобільше, і вчорашні дії ще раз показали, що у противника наразі немає шансів здобути результат в Харківській області», – підкреслив Ахіллес.

Відео: “Фабрика новин”

Читайте також: Від ідей штурмувати не відмовляться – Синєгубов про вплив операції на Курщині

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Авіаудари, бої на півночі Харківщини й атаки на Куп’янщині: дані ГШ на ранок
Авіаудари, бої на півночі Харківщини й атаки на Куп’янщині: дані ГШ на ранок
15.08.2024, 08:27
Сьогодні 14 серпня: яке свято та день в історії
Сьогодні 14 серпня: яке свято та день в історії
14.08.2024, 06:00
Ахіллес про вплив ситуації на Курщині: ворог на Харківщині недоотримує резерви
Ахіллес про вплив ситуації на Курщині: ворог на Харківщині недоотримує резерви
15.08.2024, 07:52
В ISW заявили про просування військ РФ на півночі Харківщини (карта)
В ISW заявили про просування військ РФ на півночі Харківщини (карта)
15.08.2024, 07:21
Сьогодні 15 серпня: яке свято та день в історії
Сьогодні 15 серпня: яке свято та день в історії
15.08.2024, 06:00
Головні новини Харкова 15 серпня: вночі літали «шахеди»
Головні новини Харкова 15 серпня: вночі літали «шахеди»
15.08.2024, 06:46

Новини за темою:

09:14
Чи вплинула ситуація на Курщині на фронт в Харківській області: коментар воїна
19:30
Бійці з “Ахіллеса” підрахували, яких втрат завдали ворогу в районі Глибокого
13:21
«Вдалося деокупувати частину території» – військовий про північ Харківщини
10:25
Що обговорювали із Сирським командири підрозділів БПЛА, повідомив Федоренко
18:42
СОУ деокупували низку позицій у районах Липців і Вовчанська – “Ахіллес”

Ви читали новину: «Ахіллес про вплив ситуації на Курщині: ворог на Харківщині недоотримує резерви»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2024 в 07:52;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У зв’язку з перекиданням ворожих військ в Курську область, угрупування противника недоотримує резерву в живій силі, який мав бути застосований саме на Харківщині, повідомив командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр Юрій Федоренко в етері YouTube-проєкту «Фабрика новин».".