Ахіллес про вплив ситуації на Курщині: ворог на Харківщині недоотримує резерви
У зв’язку з перекиданням ворожих військ в Курську область, угрупування противника недоотримує резерву в живій силі, який мав бути застосований саме на Харківщині, повідомив командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр Юрій Федоренко в етері YouTube-проєкту «Фабрика новин».
«Попри це, противник зберігає спроможність і можливість тримати відмітку ведення бойових дій на рівні високоінтенсивної. До прикладу, вчора противник вперше за останній місяць масовано застосував броньову техніку для вчинення ударно-штурмових дій Донецьким сценарієм. Це танки та БМП, які зверху обварені сітками, будинками-сітками. Під цими сітками знаходиться штурмова піхота. Тобто в двох напрямках пішов двома колонами, і завдання було максимально швидко підійти до передньої лінії бойового зіткнення, спішити штурмову піхоту з подальшим вибиттям СОУ з займаних позицій», – розповів Федоренко.
Однак досягти успіхів ворогу не вдалося. Українські захисники знищили 95% техніки РФ, також є втрати й у живій силі противника.
«Тому, попри інтенсивність бойових дій, всі позиції СОУ, зокрема, в Харківській області, залишаються за нами, ведеться системна робота щодо позбавлення противника вчиняти ударно-штурмові дії і, відповідно, вибиття його з зайнятих позицій», – підкреслив Федоренко.
Він також прокоментував дані ISW, щодо незначних просувань армії РФ на півночі Харківщини.
«Я б не став казати про те, що є просування противника. Ми маємо розуміти, що ряд позицій є перехідними, що стосуються просування вглибину наших бойових порядків. Тобто, так чи інакше, противника вдається стримувати. Щобільше, і вчорашні дії ще раз показали, що у противника наразі немає шансів здобути результат в Харківській області», – підкреслив Ахіллес.
Відео: “Фабрика новин”
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ахиллес, воин, ворог, Курщина, резервы, харківщина, штурм;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2024 в 07:52;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У зв’язку з перекиданням ворожих військ в Курську область, угрупування противника недоотримує резерву в живій силі, який мав бути застосований саме на Харківщині, повідомив командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр Юрій Федоренко в етері YouTube-проєкту «Фабрика новин».".