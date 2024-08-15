В ISW заявили про просування військ РФ на півночі Харківщини (карта)
ЗС РФ просунулися поблизу східного берега Трав’янського водосховища на захід від Глибокого, повідомили в Інституті вивчення війни (ISW), посилаючись на опубліковані геолокаційні кадри 13 серпня.
«Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 14 серпня, показують, що російські війська також просунулися на південь уздовж вітрозахисної смуги на полі на південний схід від Лук’янців (на північ від Харкова і на південний схід від Глибокого)», – додали аналітики.
Українські джерела повідомили, що окупанти атакували в районі Глибокого, Липців, Вовчанська, Тихого і у напрямку Вовчанських Хуторів.
«Повідомляється, що підрозділи 153-го танкового полку та 4-ї добровольчої штурмової бригади продовжують вести бої в центральній частині Вовчанська, у той час, як підрозділи 83-ї повітряно-десантної бригади ведуть бої на схід від Вовчанська в районі Тихого», – зазначили в ISW.
Читайте також: Які війська перекинула РФ з Харківщини на Курщину: аналіз ISW
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: isw, армия, атаки, продвижение, рф, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «В ISW заявили про просування військ РФ на півночі Харківщини (карта)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2024 в 07:21;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ЗС РФ просунулися поблизу східного берега Трав’янського водосховища на захід від Глибокого, повідомили в Інституті вивчення війни (ISW), посилаючись на опубліковані геолокаційні кадри 13 серпня.".