В ISW заявили про просування військ РФ на півночі Харківщини (карта)

ЗС РФ просунулися поблизу східного берега Трав’янського водосховища на захід від Глибокого, повідомили в Інституті вивчення війни (ISW), посилаючись на опубліковані геолокаційні кадри 13 серпня.

«Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 14 серпня, показують, що російські війська також просунулися на південь уздовж вітрозахисної смуги на полі на південний схід від Лук’янців (на північ від Харкова і на південний схід від Глибокого)», – додали аналітики.

Українські джерела повідомили, що окупанти атакували в районі Глибокого, Липців, Вовчанська, Тихого і у напрямку Вовчанських Хуторів.

«Повідомляється, що підрозділи 153-го танкового полку та 4-ї добровольчої штурмової бригади продовжують вести бої в центральній частині Вовчанська, у той час, як підрозділи 83-ї повітряно-десантної бригади ведуть бої на схід від Вовчанська в районі Тихого», – зазначили в ISW.