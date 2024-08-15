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В ISW заявили о продвижении войск РФ на севере Харьковщины (карта)

Общество 07:21   15.08.2024
Виктория Яковенко
В ISW заявили о продвижении войск РФ на севере Харьковщины (карта) Карта: ISW

ВС РФ продвинулись у восточного берега Травянского водохранилища к западу от Глубокого, сообщили в Институте изучения войны (ISW), ссылаясь на опубликованные геолокационные кадры 13 августа.

«Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 14 августа, показывают, что российские войска также продвинулись к югу вдоль ветрозащитной полосы на поле к юго-востоку от Лукьянцев (к северу от Харькова и к юго-востоку от Глубокого)», — добавили аналитики.

Украинские источники сообщили, что оккупанты атаковали в районе Глубокого, Липцев, Волчанска, Тихого и в направлении Волчанских Хуторов.

«Сообщается, что подразделения 153-го танкового полка и 4-й добровольческой штурмовой бригады продолжают вести бои в центральной части Волчанска, в то время как подразделения 83-й воздушно-десантной бригады ведут бои восточнее Волчанска в районе Тихого», — отметили в ISW.

Читайте также: Какие войска перебросила РФ с Харьковщины на Курщину: анализ ISW

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 августа 2024 в 07:21;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ВС РФ продвинулись у восточного берега Травянского водохранилища к западу от Глубокого, сообщили в Институте изучения войны (ISW), ссылаясь на опубликованные геолокационные кадры 13 августа.".