В ISW заявили о продвижении войск РФ на севере Харьковщины (карта)

ВС РФ продвинулись у восточного берега Травянского водохранилища к западу от Глубокого, сообщили в Институте изучения войны (ISW), ссылаясь на опубликованные геолокационные кадры 13 августа.

«Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 14 августа, показывают, что российские войска также продвинулись к югу вдоль ветрозащитной полосы на поле к юго-востоку от Лукьянцев (к северу от Харькова и к юго-востоку от Глубокого)», — добавили аналитики.

Украинские источники сообщили, что оккупанты атаковали в районе Глубокого, Липцев, Волчанска, Тихого и в направлении Волчанских Хуторов.

«Сообщается, что подразделения 153-го танкового полка и 4-й добровольческой штурмовой бригады продолжают вести бои в центральной части Волчанска, в то время как подразделения 83-й воздушно-десантной бригады ведут бои восточнее Волчанска в районе Тихого», — отметили в ISW.