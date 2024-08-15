В ISW заявили о продвижении войск РФ на севере Харьковщины (карта)
ВС РФ продвинулись у восточного берега Травянского водохранилища к западу от Глубокого, сообщили в Институте изучения войны (ISW), ссылаясь на опубликованные геолокационные кадры 13 августа.
«Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 14 августа, показывают, что российские войска также продвинулись к югу вдоль ветрозащитной полосы на поле к юго-востоку от Лукьянцев (к северу от Харькова и к юго-востоку от Глубокого)», — добавили аналитики.
Украинские источники сообщили, что оккупанты атаковали в районе Глубокого, Липцев, Волчанска, Тихого и в направлении Волчанских Хуторов.
«Сообщается, что подразделения 153-го танкового полка и 4-й добровольческой штурмовой бригады продолжают вести бои в центральной части Волчанска, в то время как подразделения 83-й воздушно-десантной бригады ведут бои восточнее Волчанска в районе Тихого», — отметили в ISW.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: isw, армия, атаки, продвижение, рф, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 15 августа 2024 в 07:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ВС РФ продвинулись у восточного берега Травянского водохранилища к западу от Глубокого, сообщили в Институте изучения войны (ISW), ссылаясь на опубликованные геолокационные кадры 13 августа.".