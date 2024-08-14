Від ідей штурмувати не відмовляться – Синєгубов про вплив операції на Курщині

Попри операцію українських військових у Курській області РФ, російські окупанти не полишають «хворобливих ідей» щодо просування вглиб території Харківщини, заявив в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що певне переміщення ворожих військ з Харківщини у напрямку Курської області спостерігається, але це переважно резерви.

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«Говорити про якусь зміну військової ситуації на півночі території й у принципі в Харківській області нам ще досить зарано, тому що ворог намагається штурмувати, і, більше того, проводить заміну своїх підрозділів, які втратили боєздатність внаслідок ефективної роботи наших військових. Тому, звичайно, він від своїх ідей щодо штурмових дій і по Вовчанському, і по Липцівському, і по Куп’янському напрямках не відмовився і не відмовиться, як ми прогнозуємо. І далі буде чинити такі спроби», — вважає Синєгубов.