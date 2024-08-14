От идей штурмовать не откажутся — Синегубов об эффекте от операции на Курщине

Несмотря на операцию украинских военных в Курской области РФ, российские оккупанты не оставляют «болезненных идей» по продвижению вглубь территории Харьковщины, заявил в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.

Он отметил, что определенное перемещение вражеских войск с Харьковщины в направлении Курской области наблюдается, но это в основном резервы.

«Говорить о каком-то изменении военной ситуации на севере территории и в принципе в Харьковской области нам еще достаточно рано, потому что враг пытается штурмовать, и, более того, проводит замену своих подразделений, которые потеряли боеспособность в результате эффективной работы наших военных. Поэтому, конечно, он от своих идей по штурмовым действиям и по Волчанскому, и по Липцевскому, и по Купянскому направлениям не отказался и не откажется, как мы прогнозируем. И дальше будет предпринимать такие попытки», — считает Синегубов.