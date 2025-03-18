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“Маємо розраховувати на найгірший сценарій” – Синєгубов про загрози (відео)

Фронт 19:04   18.03.2025
Олена Нагорна
“Маємо розраховувати на найгірший сценарій” – Синєгубов про загрози (відео) Скриншот

Начальник ХОВА Олег Синєгубов у коментарі Times of Ukraine зазначив, що супротивник може кинути додаткові сили як на північ Харківщини, так і на Куп’янський та Ізюмський напрямки.

“Коли почалася Курська операція, вона на себе відтягнула всі ці намагання ворога, – сказав Синєгубов. – Тобто інтенсивність атак ворога значно зменшилась. Чітко розуміємо, що ворог накопичив сили по півночі нашої території. Я скажу так, ми маємо бути готовими, що частину з них ворог скерує нам на північ, можливо, і на Куп’янський напрямок, а, можливо, і на Ізюмський. Ми чітко розуміємо, що він не позбавився ідей захопити наші території. І, звичайно, що він, скоріше за все, буде застосовувати додаткові сили на противагу позиціям наших військових”.

На питання, чи збираються росіяни знову піти в наступ на Харківщині, начальник ХОВА відповів: “Ми маємо бути до цього готовими і, звичайно, розраховувати на найгірший сценарій”.

“Чи готовий регіон до оборони — питання до військових. Ті завдання, які стояли перед обласною військовою адміністрацією, щодо, наприклад, зведення фортифікації, навесні цього року ми виконали на 100%”, – запевнив Синєгубов.

Відео: Times of Ukraine

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський увечері 14 березня зазначив, що Курська операція виконала свої цілі, але визнав, що ситуація “дуже складна”. У звіті за 15 березня аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вказали, що війська РФ продовжують наступальні дії в Курській області, однак поки що не витіснили українські сили з регіону.

Читайте також: Авіаудар по Козачій Лопані, на Харківщині йдуть чотири бої – Генштаб на 16:00

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2025 в 19:04;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Олег Синєгубов у коментарі Times of Ukraine зазначив, що супротивник може кинути додаткові сили як на північ Харківщини, так і на Куп’янський та Ізюмський напрямки.".