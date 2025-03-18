Авіаудар по Козачій Лопані, на Харківщині йдуть чотири бої – Генштаб на 16:00

На Харківському напрямку супротивник сім разів атакував позиції українських підрозділів поблизу Вовчанська та у бік Малої Шапківки. Чотири бої досі тривають, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

З авіації РФ вдарила по Козачій Лопані.

На Куп’янському напрямку окупанти здійснили дві атаки поблизу Петропавлівки та Загризового.

«Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. Сили оборони вживають необхідних заходів для недопущення просування противника вглиб української території. На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 76», – зазначили у Генштабі.