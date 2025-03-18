Live
  • Вт 18.03.2025
  • Харків  -1°С
  • USD 41.44
  • EUR 45.16

Авіаудар по Козачій Лопані, на Харківщині йдуть чотири бої – Генштаб на 16:00

Фронт 16:50   18.03.2025
Вікторія Яковенко
Авіаудар по Козачій Лопані, на Харківщині йдуть чотири бої – Генштаб на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку супротивник сім разів атакував позиції українських підрозділів поблизу Вовчанська та у бік Малої Шапківки. Чотири бої досі тривають, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

З авіації РФ вдарила по Козачій Лопані.

На Куп’янському напрямку окупанти здійснили дві атаки поблизу Петропавлівки та Загризового.

«Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. Сили оборони вживають необхідних заходів для недопущення просування противника вглиб української території. На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 76», – зазначили у Генштабі.

Читайте також: Ворог спробував зайти на позиції бійців НГУ на Харківщині: чим завершилось

 

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Частину України накрила пилова буря, для Харківщини – штормове попередження
Частину України накрила пилова буря, для Харківщини – штормове попередження
18.03.2025, 18:18
Сьогодні 18 березня: яке свято та день в історії
Сьогодні 18 березня: яке свято та день в історії
18.03.2025, 06:00
ТЦК пояснив відео, де його представники наїхали на велосипедиста у Харкові
ТЦК пояснив відео, де його представники наїхали на велосипедиста у Харкові
17.03.2025, 20:15
Тепер люди можуть жити в Харкові по-іншому: що змінилося – Терехов
Тепер люди можуть жити в Харкові по-іншому: що змінилося – Терехов
16.03.2025, 15:10
Терехов подав декларацію за 2024 рік: скільки заробив мер Харкова
Терехов подав декларацію за 2024 рік: скільки заробив мер Харкова
18.03.2025, 12:47
Убивство на Харківщині: чоловікові, який підпалив кохану, суд збільшив термін
Убивство на Харківщині: чоловікові, який підпалив кохану, суд збільшив термін
18.03.2025, 17:49

Новини за темою:

12:43
ОТУВ «Харків»: 600 разів обстріляв ворог позиції ЗСУ на півночі регіону
08:08
Авіаудари та сім атак: Генштаб ЗСУ про ситуацію на Харківщині
12:06
ОТУВ «Харків»: за добу РФ скинула 10 КАБів і випустила 77 БпЛА
16:49
Де впродовж дня атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00
08:12
Понад 20 разів атакував ворог на Харківщині: ранкове зведення Генштабу ЗСУ

Ви читали новину: «Авіаудар по Козачій Лопані, на Харківщині йдуть чотири бої – Генштаб на 16:00»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2025 в 16:50;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку супротивник сім разів атакував позиції українських підрозділів поблизу Вовчанська та у бік Малої Шапківки. Чотири бої досі тривають.".