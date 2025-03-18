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Ворог спробував зайти на позиції бійців НГУ на Харківщині: чим завершилось

Фронт 15:32   18.03.2025
Вікторія Яковенко
Ворог спробував зайти на позиції бійців НГУ на Харківщині: чим завершилось Скриншот

16 березня українські воїни відбили атаку РФ на околицях села Фиголівка, повідомили автори проєкту «DeepState».

«Ворог спробував двома групами по чотири особи зайти на позиції нацгвардійців. В результаті вогневого впливу засобами бригади, противник втратив одного — 200 і п’ять — 300. Після даних втрат решта відступила. Подальше спостереження виявило лише одного втікача, який пересувався в бік Новомлинська», – пишуть аналітики.

Наразі тривають пошуки для подальшого знищення залишків штурмових груп.

Відео: 5 ОБр НГУ

Читайте також: «Ситуація покращується» – DeepState детально про обстановку на Куп’янщині

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2025 в 15:32;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "16 березня українські воїни відбили атаку РФ на околицях села Фиголівка, повідомили автори проєкту «DeepState».".