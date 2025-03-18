Ворог спробував зайти на позиції бійців НГУ на Харківщині: чим завершилось
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16 березня українські воїни відбили атаку РФ на околицях села Фиголівка, повідомили автори проєкту «DeepState».
«Ворог спробував двома групами по чотири особи зайти на позиції нацгвардійців. В результаті вогневого впливу засобами бригади, противник втратив одного — 200 і п’ять — 300. Після даних втрат решта відступила. Подальше спостереження виявило лише одного втікача, який пересувався в бік Новомлинська», – пишуть аналітики.
Наразі тривають пошуки для подальшого знищення залишків штурмових груп.
Відео: 5 ОБр НГУ
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2025 в 15:32;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "16 березня українські воїни відбили атаку РФ на околицях села Фиголівка, повідомили автори проєкту «DeepState».".