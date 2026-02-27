Live

Використовували хімзброю під час штурму Вовчанська: підозри окупантам

Суспільство 17:00   27.02.2026
Вікторія Яковенко
Використовували хімзброю під час штурму Вовчанська: підозри окупантам Фото: Владислав Абдула

Правоохоронці заочно повідомили про підозру комбригу РФ та його підлеглим, які, за даними слідства, використовували хімічну зброю під час штурму Вовчанська у 2024-2025 роках.

Як повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, йдеться про російського полковника Руслана Назаренка – командира 136-ї окремої мотострілецької бригади Південного військового округу РФ. Слідство вважає, що саме він наказав задіяти заборонені хімічні речовини під час штурму Вовчанська та двох прилеглих селищ.

«Йдеться про використання російських аерозольних гранат «К-51» та «РГ-Во», споряджених отруйними речовинами подразнюючої дії – CS (хлорбензиліден малонітрил) та CN (хлорацетофенон). Застосування таких засобів ведення війни заборонено Конвенцією про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення від 13.01.1993», – зазначили правоохоронці.

химоружие во время штурма Волчанска
Фото: Владислав Абдула

За наказом Назаренка, додали в СБУ, його підлеглі скидали хімбоєприпаси з квадрокоптерів на оборонні позиції українських військ. Унаслідок детонації гранат отруйні сполуки уражають слизові оболонки людини, насамперед очі та дихальні шляхи.

У такий спосіб окупанти намагались змусити бійців СОУ вийти з окопів під прямий вогонь ворога.

«Встановлено, що протягом вищезазначеного періоду окупанти здійснили щонайменше 14 скидів заборонених боєприпасів на позиції українських захисників. Також у процесі розслідування було ідентифіковано вісьмох підлеглих російського комбрига, які забезпечували та використовували на передовій проти українських захисників заборонені хімічні речовини», – розповіли в СБУ.

Правоохоронці заочно повідомили Назаренку та вісьмом його підлеглим про підозру за ч. 1 ст. 438 ККУ (воєнні злочини).

химоружие во время штурма Волчанска
Фото: Владислав Абдула

Читайте також: Зґвалтування на Харківщині: вирок ухвалили полковнику РФ – прокуратура

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
На що хворіють харків’яни? Названі інфекції, що переважали в регіоні в січні
На що хворіють харків’яни? Названі інфекції, що переважали в регіоні в січні
27.02.2026, 18:09
Як з річки у Харкові діставали «Ниву», показали рятувальники (фото, відео)
Як з річки у Харкові діставали «Ниву», показали рятувальники (фото, відео)
27.02.2026, 14:44
Новини Харкова – головне 27 лютого: удари “молний”, загиблі в області
Новини Харкова – головне 27 лютого: удари “молний”, загиблі в області
27.02.2026, 17:21
Серія крадіжок у будівельних гіпермаркетах в Харкові: підозрюваного знайшли
Серія крадіжок у будівельних гіпермаркетах в Харкові: підозрюваного знайшли
27.02.2026, 15:23
БпЛА атакували село в Харківському районі: серед постраждалих – діти
БпЛА атакували село в Харківському районі: серед постраждалих – діти
27.02.2026, 16:31
Ситуація зі світлом на Харківщині, який рекорд встановили жителі – обленерго
Ситуація зі світлом на Харківщині, який рекорд встановили жителі – обленерго
27.02.2026, 14:19

Новини за темою:

25.02.2026
ЗСУ змогли відтіснити на північ частину окупантів біля Вовчанська – Машовець📹
22.02.2026
Більша частина руїн Вовчанська – під контролем ЗС РФ – речник Об’єднаних сил
20.02.2026
Що зараз відбувається у Куп’янську та Вовчанську, розповів Трегубов
15.02.2026
Про успіхи РФ біля Вовчанська та Борової на Харківщині повідомляє ISW – карти
12.02.2026
Неприємні новини з району Вовчанська прогнозує співзасновник DeepState (відео)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Використовували хімзброю під час штурму Вовчанська: підозри окупантам», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2026 в 17:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці заочно повідомили про підозру комбригу РФ та його підлеглим, які, за даними слідства, використовували хімічну зброю під час штурму Вовчанська у 2024-2025 роках.".