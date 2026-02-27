Використовували хімзброю під час штурму Вовчанська: підозри окупантам

Правоохоронці заочно повідомили про підозру комбригу РФ та його підлеглим, які, за даними слідства, використовували хімічну зброю під час штурму Вовчанська у 2024-2025 роках.

Як повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, йдеться про російського полковника Руслана Назаренка – командира 136-ї окремої мотострілецької бригади Південного військового округу РФ. Слідство вважає, що саме він наказав задіяти заборонені хімічні речовини під час штурму Вовчанська та двох прилеглих селищ.

«Йдеться про використання російських аерозольних гранат «К-51» та «РГ-Во», споряджених отруйними речовинами подразнюючої дії – CS (хлорбензиліден малонітрил) та CN (хлорацетофенон). Застосування таких засобів ведення війни заборонено Конвенцією про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення від 13.01.1993», – зазначили правоохоронці.

За наказом Назаренка, додали в СБУ, його підлеглі скидали хімбоєприпаси з квадрокоптерів на оборонні позиції українських військ. Унаслідок детонації гранат отруйні сполуки уражають слизові оболонки людини, насамперед очі та дихальні шляхи.

У такий спосіб окупанти намагались змусити бійців СОУ вийти з окопів під прямий вогонь ворога.

«Встановлено, що протягом вищезазначеного періоду окупанти здійснили щонайменше 14 скидів заборонених боєприпасів на позиції українських захисників. Також у процесі розслідування було ідентифіковано вісьмох підлеглих російського комбрига, які забезпечували та використовували на передовій проти українських захисників заборонені хімічні речовини», – розповіли в СБУ.

Правоохоронці заочно повідомили Назаренку та вісьмом його підлеглим про підозру за ч. 1 ст. 438 ККУ (воєнні злочини).