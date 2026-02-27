Использовали химоружие во время штурма Волчанска: подозрения оккупантам

Правоохранители заочно сообщили о подозрении комбригу РФ и его подчиненным, которые, по данным следствия, использовали химическое оружие во время штурма Волчанска в 2024-2025 годах.

Как сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, речь идет о российском полковнике Руслане Назаренко – командире 136-й отдельной мотострелковой бригады Южного военного округа РФ. Следствие считает, что именно он отдал приказ задействовать запрещенные химические вещества во время штурма Волчанска и двух ближайших сел.

«Речь идет об использовании российских аэрозольных гранат «К-51» и «РГ-Во», снаряженных ядовитыми веществами раздражающего действия – CS (хлорбензилиден малонитрил) и CN (хлорацетофенон). Применение таких средств ведения войны запрещено Конвенцией о запрете разработки, производства, накопления, применения химического оружия и его уничтожении от 13.01.1993», — отметили правоохранители.

По приказу Назаренко, добавили в СБУ, его подчиненные сбрасывали химбоеприпасы с квадрокоптеров на оборонные позиции украинских войск. В результате детонации гранат ядовитые соединения поражают слизистые человека, прежде всего глаза и дыхательные пути.

Таким образом оккупанты пытались заставить бойцов СОУ выйти из окопов под прямой огонь врага

«Установлено, что в течение вышеперечисленного периода оккупанты осуществили по меньшей мере 14 сбросов запрещенных боеприпасов на позиции украинских защитников. Также в процессе расследования были идентифицированы восемь подчиненных российского комбрига, которые обеспечивали и использовали на передовой против украинских защитников запрещенные химические вещества», — рассказали в СБУ.

Правоохранители заочно сообщили Назаренко и восемь его подчиненных о подозрении по ч. 1 ст. 438 УКУ (военные преступления).