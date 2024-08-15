Враг на Харьковщине недополучает резервы — воин о влиянии ситуации на Курщине

В связи с перебрасыванием вражеских войск в Курскую область, противник недополучает резервы в живой силе, который должны были применятся именно на Харьковщине, сообщил командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр Юрий Федоренко в эфире YouTube-проекта «Фабрика новостей».

«Несмотря на это, противник сохраняет возможность держать отметку ведения боевых действий на уровне высокоинтенсивной. Например, вчера противник впервые за последний месяц массированно применил броневую технику для совершения ударно-штурмовых действий за Донецким сценарием. Это танки и БМП, сверху обваренные сетками, домами-сетками. Под этими сетками находится штурмовая пехота. То есть в двух направлениях пошел двумя колоннами, и задача была максимально быстро подойти к передней линии боевого столкновения, спешить штурмовую пехоту с последующим выбиванием СОУ с занимаемых позиций», – рассказал Федоренко.

Однако добиться успехов врагу не удалось. Украинские защитники уничтожили 95% техники РФ, также есть потери и в живой силе противника.

«Поэтому несмотря на интенсивность боевых действий, все позиции СОУ, в частности, в Харьковской области, остаются за нами, ведется системная работа по лишению противника совершать ударно-штурмовые действия и, соответственно, выбивание его с занятых позиций», — подчеркнул Федоренко.

Он также прокомментировал данные ISW относительно незначительных продвижений армии РФ на севере Харьковщины.

«Я бы не стал говорить о том, что есть продвижение противника. Мы должны понимать, что ряд позиций переходных, касающихся продвижения вглубь наших боевых порядков. То есть, так или иначе, противника удается сдерживать. Более того, и вчерашние действия еще раз показали, что у противника пока нет шансов добиться результата в Харьковской области», — подчеркнул Ахиллес.

Видео: «Фабрика новостей»