Терехов созывает депутатов в Харькове на внеочередную сессию: что обсудят

В Харькове завтра, 28 февраля, состоится внеочередная сессия Харьковского горсовета. Распоряжение о ее созыве подписал мэр города Игорь Терехов.

«Двадцать четвертая внеочередная сессия Харьковского городского совета 8-го созыва пройдет 28 февраля в дистанционном режиме. Соответствующее распоряжение подписал Харьковский городской голова Игорь Терехов. Начало сессии – в 10:00», — сообщила пресс-служба горсовета.

В повестке дня сессии 25 вопросов и раздел «Разное». В частности, депутаты будут вносить изменения в городской бюджет, структуру исполнительных органов горсовета и ряд городских программ. Также полномочия некоторых депутатов прекратят досрочно. Полный список вопросов, которые рассмотрят, выглядит следующим образом.

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