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Терехов созывает депутатов в Харькове на внеочередную сессию: что обсудят

Политика 10:10   27.02.2024
Оксана Горун
Терехов созывает депутатов в Харькове на внеочередную сессию: что обсудят Фото: скрин

В Харькове завтра, 28 февраля, состоится внеочередная сессия Харьковского горсовета. Распоряжение о ее созыве подписал мэр города Игорь Терехов.

«Двадцать четвертая внеочередная сессия Харьковского городского совета 8-го созыва пройдет 28 февраля в дистанционном режиме. Соответствующее распоряжение подписал Харьковский городской голова Игорь Терехов. Начало сессии – в 10:00», — сообщила  пресс-служба горсовета.

В повестке дня сессии 25 вопросов и раздел «Разное». В частности, депутаты будут вносить изменения в городской бюджет, структуру исполнительных органов горсовета и ряд городских программ. Также полномочия некоторых депутатов прекратят досрочно. Полный список вопросов, которые рассмотрят, выглядит следующим образом.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 27 февраля 2024 в 10:10;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове завтра, 28 февраля, состоится внеочередная сессия Харьковского горсовета. Распоряжение о ее созыве подписал мэр города Игорь Терехов".