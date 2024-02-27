Терехов скликає депутатів у Харкові на позачергову сесію: що обговорять

У Харкові завтра, 28 лютого, відбудеться позачергова сесія Харківської міськради. Розпорядження про її скликання підписав мер міста Ігор Терехов.

“Двадцять четверта позачергова сесія Харківської міської ради 8-го скликання пройде 28 лютого в дистанційному режимі. Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Ігор Терехов. Початок сесії – о 10:00“, – повідомила пресслужба міськради.

На порядку денному сесії 25 питань та розділ “Різне”. Зокрема, депутати будуть вносити зміни до міського бюджету, структури виконавчих органів міськради та низки міських програм. Також повноваження деяких депутатів припинять достроково. Повний перелік питань, які розглянуть, виглядає так.