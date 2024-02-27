Один человек умер на Харьковщине от COVID-19: ситуация с заболеваниями
Фото: Харьковский горсовет
На Харьковщине заболеваемость гриппом и ОРВИ (с учетом коронавируса) за период с 19 по 25 февраля снизилась более чем на 9% по сравнению с предыдущей неделей.
В общем эти инфекции на прошлой неделе обнаружили у 3295 человек, из них госпитализированы – 181. Интенсивность эпидемического процесса соответствует низкому уровню, сообщают в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней».
Также зарегистрирован один летальный случай среди больных COVID-19.
В Харькове на прошлой неделе заболели 1488 человек, из них 11 — гриппом и 20 — COVID-19, сообщает пресс-служба горсовета. Госпитализированы 118 жителей, из них три – в отделение реанимации и интенсивной терапии с коронавирусом.
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- • Дата публикации материала: 27 февраля 2024 в 12:27;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине заболеваемость гриппом и ОРВИ (с учетом коронавируса) за период с 19 по 25 февраля снизилась более чем на 9% по сравнению с предыдущей неделей.".