Одна людина померла на Харківщині від COVID-19: ситуація із захворюваннями
Фото: Харківська міськрада
На Харківщині захворюваність на грип та ГРВІ (з урахуванням коронавірусу) за період з 19 по 25 лютого знизилася на понад 9% порівняно з попереднім тижнем.
Загалом ці інфекції минулого тижня виявили у 3295 осіб, з них ушпиталені – 181. Інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню, повідомляють у ДУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб».
Також зареєстрований один летальний випадок серед хворих з COVID-19.
У Харкові минулого тижня захворіли 1488 людей, з них 11 – на грип та 20 – на COVID-19, повідомляє пресслужба міськради. Ушпиталені 118 жителів, з них три – у відділення реанімації та інтенсивної терапії з коронавірусом.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2024 в 12:27;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині захворюваність на грип та ГРВІ (з урахуванням коронавірусу) за період з 19 по 25 лютого знизилася на понад 9% порівняно з попереднім тижнем.".