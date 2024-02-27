Одна людина померла на Харківщині від COVID-19: ситуація із захворюваннями

На Харківщині захворюваність на грип та ГРВІ (з урахуванням коронавірусу) за період з 19 по 25 лютого знизилася на понад 9% порівняно з попереднім тижнем.

Загалом ці інфекції минулого тижня виявили у 3295 осіб, з них ушпиталені – 181. Інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню, повідомляють у ДУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб».

Також зареєстрований один летальний випадок серед хворих з COVID-19.

У Харкові минулого тижня захворіли 1488 людей, з них 11 – на грип та 20 – на COVID-19, повідомляє пресслужба міськради. Ушпиталені 118 жителів, з них три – у відділення реанімації та інтенсивної терапії з коронавірусом.