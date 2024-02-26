Live
  • Пн 26.02.2024
  • Харків  -1°С
  • USD 38.35
  • EUR 41.56

Харків’янину відірвало палець: він приніс додому з парку невідомий предмет

Події 22:47   26.02.2024
Олена Нагорна
Харків’янину відірвало палець: він приніс додому з парку невідомий предмет

66-річний харків’янин знайшов в одному із парків невідомий предмет та приніс додому. Вже у приміщенні він вибухнув у чоловіка в руках.

Подія сталася 25 лютого. Чоловік отримав мінно-вибухову травму та втратив палець на руці. Його ушпиталили, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Правоохоронці зазначають, що небезпечний предмет постраждалий знайшов біля тротуару.

Вирішується питання щодо кваліфікації події, обставини з’ясовуються.

Читайте також: Двоє чоловіків загинули, підірвавшись на міні під Харковом – Синєгубов

Автор: Олена Нагорна
Популярно
“Яке місто ще так не прикрите?” – у Харкові відповіли нардепці Устіновій
“Яке місто ще так не прикрите?” – у Харкові відповіли нардепці Устіновій
26.02.2024, 07:51
Головні новини Харкова 26 лютого: активізація РФ на Куп’янщині, збиті дрони
Головні новини Харкова 26 лютого: активізація РФ на Куп’янщині, збиті дрони
26.02.2024, 22:57
Харків’янину відірвало палець: він приніс додому з парку невідомий предмет
Харків’янину відірвало палець: він приніс додому з парку невідомий предмет
26.02.2024, 22:47
Вночі до 8 морозу, вдень “плюс”: погода в Харкові та області на 27 лютого
Вночі до 8 морозу, вдень “плюс”: погода в Харкові та області на 27 лютого
26.02.2024, 22:27
АТБ і Райффайзен Банк передали сучасне медобладнання лікарні у Дніпрі (фото)
АТБ і Райффайзен Банк передали сучасне медобладнання лікарні у Дніпрі (фото)
26.02.2024, 22:04
“Керівництво Харкова готується втекти”: Терехов відповів на фейк РФ гумором
“Керівництво Харкова готується втекти”: Терехов відповів на фейк РФ гумором
26.02.2024, 21:24

Новини за темою:

18:19
Як вибухають “сюрпризи” окупантів: на Харківщині обстежують водойми (відео)
18:43
На Харківщині сапери підірвалися на міні, яка була глибоко під землею (відео)
16:57
Загинув на місці: на Харківщині на вибуховому предметі підірвався чоловік
22:48
Підняли боєприпас на Ізюмщині: у ХОВА розповіли про стан двох постраждалих
20:37
Взяли боєприпас: жителю Харківщини відірвало кисті, він 6 годин повз до дороги


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Харків’янину відірвало палець: він приніс додому з парку невідомий предмет»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2024 в 22:47;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "66-річний харків’янин знайшов в одному із парків невідомий предмет та приніс додому".