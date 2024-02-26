Харків’янину відірвало палець: він приніс додому з парку невідомий предмет
66-річний харків’янин знайшов в одному із парків невідомий предмет та приніс додому. Вже у приміщенні він вибухнув у чоловіка в руках.
Подія сталася 25 лютого. Чоловік отримав мінно-вибухову травму та втратив палець на руці. Його ушпиталили, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.
Правоохоронці зазначають, що небезпечний предмет постраждалий знайшов біля тротуару.
Вирішується питання щодо кваліфікації події, обставини з’ясовуються.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2024 в 22:47;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "66-річний харків’янин знайшов в одному із парків невідомий предмет та приніс додому".