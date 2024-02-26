Харків’янину відірвало палець: він приніс додому з парку невідомий предмет

66-річний харків’янин знайшов в одному із парків невідомий предмет та приніс додому. Вже у приміщенні він вибухнув у чоловіка в руках.

Подія сталася 25 лютого. Чоловік отримав мінно-вибухову травму та втратив палець на руці. Його ушпиталили, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Правоохоронці зазначають, що небезпечний предмет постраждалий знайшов біля тротуару.

Вирішується питання щодо кваліфікації події, обставини з’ясовуються.