Двоє чоловіків загинули, підірвавшись на міні під Харковом – Синєгубов
Двоє чоловіків віком 32 та 19 років загинули внаслідок підриву на міні біля села Великі Проходи Дергачівської громади близько 16-ї години 25 лютого, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Обидва загиблі, за його даними, мешканці селища Слатине.
“Мінна небезпека в області залишається високою! Якщо ви знайшли вибухонебезпечний предмет, в жодному разі не чіпайте його та відійдіть на безпечну відстань якомога далі“, — закликає Синєгубов.
За інформацією ГУ ДСНС у Харківській області, чоловіки у лісосмузі підірвалися на невідомому вибухонебезпечному предметі. Обставини встановлюють правоохоронці.
Читайте також: Пошкоджені будинки, магазин і дитсадок – наслідки обстрілів Куп’янщини (фото)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: великие проходы, Дергачі, міна, погибли, подорвались, сінєгубов, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Двоє чоловіків загинули, підірвавшись на міні під Харковом – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2024 в 18:28;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє чоловіків віком 32 та 19 років загинули внаслідок підриву на міні біля села Великі Проходи".