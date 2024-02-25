Двоє чоловіків загинули, підірвавшись на міні під Харковом – Синєгубов

Двоє чоловіків віком 32 та 19 років загинули внаслідок підриву на міні біля села Великі Проходи Дергачівської громади близько 16-ї години 25 лютого, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Обидва загиблі, за його даними, мешканці селища Слатине.

“Мінна небезпека в області залишається високою! Якщо ви знайшли вибухонебезпечний предмет, в жодному разі не чіпайте його та відійдіть на безпечну відстань якомога далі“, — закликає Синєгубов.

За інформацією ГУ ДСНС у Харківській області, чоловіки у лісосмузі підірвалися на невідомому вибухонебезпечному предметі. Обставини встановлюють правоохоронці.