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Двоє чоловіків загинули, підірвавшись на міні під Харковом – Синєгубов

Події 18:28   25.02.2024
Олена Нагорна
Двоє чоловіків загинули, підірвавшись на міні під Харковом – Синєгубов

Двоє чоловіків віком 32 та 19 років загинули внаслідок підриву на міні біля села Великі Проходи Дергачівської громади близько 16-ї години 25 лютого, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Обидва загиблі, за його даними, мешканці селища Слатине.

Мінна небезпека в області залишається високою! Якщо ви знайшли  вибухонебезпечний предмет, в жодному разі не чіпайте його та відійдіть на безпечну відстань якомога далі“, — закликає Синєгубов.

За інформацією ГУ ДСНС у Харківській області, чоловіки у лісосмузі підірвалися на невідомому вибухонебезпечному предметі. Обставини встановлюють правоохоронці.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2024 в 18:28;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє чоловіків віком 32 та 19 років загинули внаслідок підриву на міні біля села Великі Проходи".