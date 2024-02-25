Двое мужчин погибли, подорвавшись на мине под Харьковом — Синегубов
Двое мужчин в возрасте 32 и 19 лет погибли в результате подрыва на мине возле села Великие Проходы Дергачевской громады около 16 часов 25 февраля, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Оба погибших, по его данным, жители поселка Слатино.
«Минная опасность в области остается высокой! Если вы нашли взрывоопасный предмет, ни в коем случае не трогайте его и отойдите на безопасное расстояние как можно дальше», — призывает Синегубов.
По информации ГУ ГСЧС в Харьковской области, мужчины в лесополосе подорвались на неизвестном взрывоопасном предмете. Обстоятельства устанавливают правоохранители.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: великие проходы, Дергачи, мина, погибли, подорвались, синегубов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 25 февраля 2024 в 18:28;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двое мужчин в возрасте 32 и 19 лет погибли в результате подрыва на мине возле села Великие Проходы".