Повреждены дома, магазин и детсад — последствия обстрелов Купянщины (фото)
Фото: Харьковская облпрокуратура
По факту обстрелов Купянского района Харьковской области, которые враг совершил 24 февраля, начаты досудебные расследования по ч. 1 ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны).
По данным Харьковской облпрокуратуры, около полудня оккупанты ударили из артиллерии по селу Петропавловка. Там получил ранения 44-летний волонтер, его госпитализировали.
Днем военные РФ сбросили авиабомбу на село Григорьевка. Попали в магазин, он полностью разрушен. Также повреждены пять частных домовладений, почта и т.д.
В 23:00 авиаудару, предварительно ФАБ-250, подверглось село Черное. Повреждены девять жилых домов и детский сад.
Фото: Харьковская облпрокуратура
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: волонтер, Купянский район, обстрелы, Петропавловка, прокуратура, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Повреждены дома, магазин и детсад — последствия обстрелов Купянщины (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 25 февраля 2024 в 17:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По факту обстрелов Купянского района, которые враг совершил 24 февраля, начаты досудебные расследования по ч. 1 ст. 438 УКУ".