Повреждены дома, магазин и детсад — последствия обстрелов Купянщины (фото)

По факту обстрелов Купянского района Харьковской области, которые враг совершил 24 февраля, начаты досудебные расследования по ч. 1 ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны).

По данным Харьковской облпрокуратуры, около полудня оккупанты ударили из артиллерии по селу Петропавловка. Там получил ранения 44-летний волонтер, его госпитализировали.

Днем военные РФ сбросили авиабомбу на село Григорьевка. Попали в магазин, он полностью разрушен. Также повреждены пять частных домовладений, почта и т.д.

В 23:00 авиаудару, предварительно ФАБ-250, подверглось село Черное. Повреждены девять жилых домов и детский сад.



Фото: Харьковская облпрокуратура