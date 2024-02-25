Волонтер получил ранения из-за обстрела Купянщины — информация Синегубова
44-летний волонтер получил осколочные ранения в результате обстрела села Петропавловка Купянского района около 13:00 24 февраля. Он госпитализирован, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
Кроме этого, накануне:
▪️ В 10:00 в Купянске обстрелом из РСЗО повреждено частное домовладение.
▪️О 14:45 в поселке Приколотное в результате обстрела двумя КАБами повреждены складские помещения гражданского предприятия.
▪️Около 15:00 оккупанты ударили из артиллерии по окрестностям поселка Казачья Лопань Харьковского района.
▪️О 16:15 в селе Григорьевка Великобурлукской громады в результате ударов КАБами разрушено здание магазина, повреждены пять домов, здания бывшего сельсовета, детсада и Укрпочты.
▪️О 17:22 в селе Лиман Волчанской громады от обстрела из РСЗО горела свиноферма на площади 600 м². Погибли 23 животных, 52 — удалось спасти.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: волонтер, обстрелы, пострадавшие, синегубов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 25 февраля 2024 в 08:38;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "44-летний волонтер получил осколочные ранения в результате обстрела села Петропавловка Купянского района около 13:00 24 февраля".