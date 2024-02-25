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Волонтер отримав поранення через обстріл Куп’янщини – інформація Синєгубова

Події 08:38   25.02.2024
Олена Нагорна
Волонтер отримав поранення через обстріл Куп’янщини – інформація Синєгубова

44-річний волонтер зазнав осколкових поранень внаслідок обстрілу села Петропавлівка Куп’янського району близько 13:00 24 лютого. Його ушпиталено, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Крім цього, напередодні:

▪️ О 10:00 у Куп’янську обстрілом із РСЗВ пошкоджене приватне домоволодіння.

▪️О 14:45 у селищі Приколотне внаслідок обстрілу двома КАБами пошкоджені складські приміщення цивільного підприємства.

▪️Близько 15:00 окупанти вдарили з артилерії по околицях селища Козача Лопань Харківського району.

▪️О 16:15 у селі Григорівка Великобурлуцької громади внаслідок ударів КАБами зруйнована будівля магазину, пошкоджені п’ять домів, будівлі колишньої сільради, дитсадка та Укрпошти.

▪️О 17:22 у селі Лиман Вовчанської громади від обстрілу з РСЗВ горіла свиноферма на площі 600 м². Загинули 23 тварини, 52 – вдалося врятувати.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2024 в 08:38;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "44-річний волонтер зазнав осколкових поранень внаслідок обстрілу села Петропавлівка Куп’янського району".