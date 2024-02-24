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Удар по фермі на Харківщині: понад 20 свиней загинули (фото)

Події 21:33   24.02.2024
Вікторія Яковенко
Удар по фермі на Харківщині: понад 20 свиней загинули (фото) Фото: ДСНС України

24 лютого через ворожий удар по селу Лиман у Чугуївському районі сталася масштабна пожежа на території ферми.

«У будівлі ферми знаходилось поголів’я свиней. Надзвичайникам вдалось врятувати 52 тварини, перегнавши їх до іншої господарчої будівлі. Понад два десятки свиней загинуло. Постраждалих серед працівників фермерського господарства немає», – повідомили у ДСНС України.

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Фото: ДСНС України

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2024 в 21:33;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "24 лютого через ворожий удар по селу Лиман у Чугуївському районі сталася масштабна пожежа на території ферми.".