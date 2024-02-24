Удар по ферме на Харьковщине: более 20 свиней погибли (фото)

24 февраля из-за вражеского удара по селу Лиман в Чугуевском районе произошел масштабный пожар на территории фермы.

«В здании фермы находилось поголовье свиней. Чрезвычайникам удалось спасти 52 животных, перегнав их в другое хозяйственное здание. Более двух десятков свиней погибли. Пострадавших среди работников фермерского хозяйства нет», – сообщили в ГСЧС Украины.