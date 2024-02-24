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Удар по ферме на Харьковщине: более 20 свиней погибли (фото)

Происшествия 21:33   24.02.2024
Виктория Яковенко
Удар по ферме на Харьковщине: более 20 свиней погибли (фото) Фото: ГСЧС Украины

24 февраля из-за вражеского удара по селу Лиман в Чугуевском районе произошел масштабный пожар на территории фермы.

«В здании фермы находилось поголовье свиней. Чрезвычайникам удалось спасти 52 животных, перегнав их в другое хозяйственное здание. Более двух десятков свиней погибли. Пострадавших среди работников фермерского хозяйства нет», – сообщили в ГСЧС Украины.

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Фото: ГСЧС Украины

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 февраля 2024 в 21:33;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "24 февраля из-за вражеского удара по селу Лиман в Чугуевском районе произошел масштабный пожар на территории фермы.".