Женщина погибла в собственном доме в Казачьей Лопани на Харьковщине
В поселке Казачья Лопань Дергачевской громады вечером 24 февраля произошел пожар, который унес жизнь 53-летней женщины.
Сообщение о возгорании в частном доме поступило на номер «101» в 20:32, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Когда чрезвычайники прибыли на место, в доме горели две комнаты и крыльцо. Площадь возгорания составляла 50 квадратных метров. В очаге пожара пожарные обнаружили тело женщины.
В 23:11 огонь полностью потушили. Причина пожара устанавливается.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, Казачья Лопань, погибла, пожары, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 25 февраля 2024 в 08:25;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Казачья Лопань Дергачевской громады вечером 24 февраля произошел пожар".