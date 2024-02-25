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Женщина погибла в собственном доме в Казачьей Лопани на Харьковщине

Происшествия 08:25   25.02.2024
Елена Нагорная
Женщина погибла в собственном доме в Казачьей Лопани на Харьковщине

В поселке Казачья Лопань Дергачевской громады вечером 24 февраля произошел пожар, который унес жизнь 53-летней женщины.

Сообщение о возгорании в частном доме поступило на номер «101» в 20:32, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Когда чрезвычайники прибыли на место, в доме горели две комнаты и крыльцо. Площадь возгорания составляла 50 квадратных метров. В очаге пожара пожарные обнаружили тело женщины.

В 23:11 огонь полностью потушили. Причина пожара устанавливается.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 25 февраля 2024 в 08:25;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Казачья Лопань Дергачевской громады вечером 24 февраля произошел пожар".