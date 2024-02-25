Женщина погибла в собственном доме в Казачьей Лопани на Харьковщине

В поселке Казачья Лопань Дергачевской громады вечером 24 февраля произошел пожар, который унес жизнь 53-летней женщины.

Сообщение о возгорании в частном доме поступило на номер «101» в 20:32, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Когда чрезвычайники прибыли на место, в доме горели две комнаты и крыльцо. Площадь возгорания составляла 50 квадратных метров. В очаге пожара пожарные обнаружили тело женщины.

В 23:11 огонь полностью потушили. Причина пожара устанавливается.