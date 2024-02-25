Жінка загинула у власному будинку в Козачій Лопані на Харківщині
У селищі Козача Лопань Дергачівської громади ввечері 24 лютого сталася пожежа, яка забрала життя 53-річної жінки.
Повідомлення про загоряння у приватному будинку надійшло на номер “101” о 20:32, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.
Коли надзвичайники прибули на місце, у домі горіли дві кімнати та ґанок. Площа займання складала 50 квадратних метрів. В осередку пожежі рятувальники виявили тіло жінки.
О 23:11 вогонь повністю загасили. Причину пожежі встановлюють.
Читайте також: Генштаб: чи атакували війська РФ на Харківщині у другу річницю вторгнення
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Жінка загинула у власному будинку в Козачій Лопані на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2024 в 08:25;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селищі Козача Лопань Дергачівської громади ввечері 24 лютого сталася пожежа".