Жінка загинула у власному будинку в Козачій Лопані на Харківщині

У селищі Козача Лопань Дергачівської громади ввечері 24 лютого сталася пожежа, яка забрала життя 53-річної жінки.

Повідомлення про загоряння у приватному будинку надійшло на номер “101” о 20:32, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Коли надзвичайники прибули на місце, у домі горіли дві кімнати та ґанок. Площа займання складала 50 квадратних метрів. В осередку пожежі рятувальники виявили тіло жінки.

О 23:11 вогонь повністю загасили. Причину пожежі встановлюють.