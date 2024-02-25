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Жінка загинула у власному будинку в Козачій Лопані на Харківщині

Події 08:25   25.02.2024
Олена Нагорна
Жінка загинула у власному будинку в Козачій Лопані на Харківщині

У селищі Козача Лопань Дергачівської громади ввечері 24 лютого сталася пожежа, яка забрала життя 53-річної жінки.

Повідомлення про загоряння у приватному будинку надійшло на номер “101” о 20:32, повідомляють у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Коли надзвичайники прибули на місце, у домі горіли дві кімнати та ґанок. Площа займання складала 50 квадратних метрів. В осередку пожежі рятувальники виявили тіло жінки.

О 23:11 вогонь повністю загасили. Причину пожежі встановлюють.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2024 в 08:25;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селищі Козача Лопань Дергачівської громади ввечері 24 лютого сталася пожежа".