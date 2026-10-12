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Стало известно, чем утром россияне били по домам в Харькове

Происшествия 11:40   12.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
Стало известно, чем утром россияне били по домам в Харькове

В облпрокуратуре сообщили, что утром 12 октября в Харькове зафиксировали серию ударов беспилотников типа «Герань-2». 

Все удары пришлись по Киевскому району. Повреждены многоквартирные дома и спорткомплекс.

Последствия ударов по Харькову 12 октября

«Известно о 19 пострадавших, среди них — 10-летний парень. У ребенка диагностирована острая реакция на стресс.
При процессуальном руководстве прокуроров начаты досудебные расследования по фактам совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», – добавили в прокуратуре.

Напомним, понедельник, 12 октября, РФ начала обстреливать Харьков с самого утра. Первые «прилеты» зафиксировали около 08:42 в Киевском районе. Первый «Шахед» разрушил три этажа в многоэтажке, сообщил мэр Игорь Терехов. Там пострадали 12 человек, обошлось без погибших. Тем временем начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о попадании по еще одной многоэтажке в том же районе. Предварительно пострадали три человека: женщины 43 и 71 лет и 16-летняя девушка. Всего за утро зафиксировали минимум пять «прилетов» в Харькове.

Читайте также: Что происходит на местах утренних «прилетов» в Харькове, показали в мэрии

Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 12 октября 2026 в 11:40;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В облпрокуратуре сообщили, что утром 12 октября в Харькове зафиксировали серию ударов беспилотников типа «Герань-2». ".