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Пошкоджені будинки, магазин і дитсадок – наслідки обстрілів Куп’янщини (фото)

Події 17:00   25.02.2024
Олена Нагорна
Пошкоджені будинки, магазин і дитсадок – наслідки обстрілів Куп’янщини (фото)

За фактом обстрілів Куп’янського району Харківської області, які ворог скоїв 24 лютого, розпочаті досудові розслідування за ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).

За даними Харківської облпрокуратури, близько полудня окупанти вдарили з артилерії по селу Петропавлівка. Там отримав поранення 44-річний волонтер, його ушпиталили.

Вдень військові РФ скинули авіабомбу на село Григорівка. Влучили в магазин, він повністю зруйнований. Також пошкоджені п’ять приватних домоволодінь, пошта тощо.

О 23:00 авіаудару, попередньо ФАБ-250, зазнало село Чорне. Пошкоджені дев’ять житлових будинків та дитячий садок.


Фото: Харківська облпрокуратура

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2024 в 17:00;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За фактом обстрілів Куп’янського району, які ворог скоїв 24 лютого, розпочаті досудові розслідування за ч. 1 ст. 438 ККУ".