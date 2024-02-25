Пошкоджені будинки, магазин і дитсадок – наслідки обстрілів Куп’янщини (фото)

За фактом обстрілів Куп’янського району Харківської області, які ворог скоїв 24 лютого, розпочаті досудові розслідування за ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).

За даними Харківської облпрокуратури, близько полудня окупанти вдарили з артилерії по селу Петропавлівка. Там отримав поранення 44-річний волонтер, його ушпиталили.

Вдень військові РФ скинули авіабомбу на село Григорівка. Влучили в магазин, він повністю зруйнований. Також пошкоджені п’ять приватних домоволодінь, пошта тощо.

О 23:00 авіаудару, попередньо ФАБ-250, зазнало село Чорне. Пошкоджені дев’ять житлових будинків та дитячий садок.



Фото: Харківська облпрокуратура