Пошкоджені будинки, магазин і дитсадок – наслідки обстрілів Куп’янщини (фото)
За фактом обстрілів Куп’янського району Харківської області, які ворог скоїв 24 лютого, розпочаті досудові розслідування за ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).
За даними Харківської облпрокуратури, близько полудня окупанти вдарили з артилерії по селу Петропавлівка. Там отримав поранення 44-річний волонтер, його ушпиталили.
Вдень військові РФ скинули авіабомбу на село Григорівка. Влучили в магазин, він повністю зруйнований. Також пошкоджені п’ять приватних домоволодінь, пошта тощо.
О 23:00 авіаудару, попередньо ФАБ-250, зазнало село Чорне. Пошкоджені дев’ять житлових будинків та дитячий садок.
Фото: Харківська облпрокуратура
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- Категорії: Події, Харків; Теги: волонтер, Купянский район, обстріли, Петропавловка, прокуратура, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2024 в 17:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За фактом обстрілів Куп’янського району, які ворог скоїв 24 лютого, розпочаті досудові розслідування за ч. 1 ст. 438 ККУ".