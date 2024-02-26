Харьковчанин принес домой из парка неизвестный предмет и лишился пальца
66-летний харьковчанин нашел в одном из парков неизвестный предмет и принес домой. Уже в помещении он взорвался у мужчины в руках.
Происшествие случилось 25 февраля. Мужчина получил минно-взрывную травму и лишился пальца на руке. Его госпитализировали, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Правоохранители отмечают, что опасный предмет пострадавший нашел возле тротуара.
Решается вопрос о квалификации события, обстоятельства выясняются.
Читайте также: Двое мужчин погибли, подорвавшись на мине под Харьковом – Синегубов
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, взрывоопасный предмет, мина, полиция, пострадавший, разминирование, розмінування, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Харьковчанин принес домой из парка неизвестный предмет и лишился пальца»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 26 февраля 2024 в 22:47;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "66-летний харьковчанин нашел в одном из парков неизвестный предмет и принес домой".