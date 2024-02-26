Харьковчанин принес домой из парка неизвестный предмет и лишился пальца

66-летний харьковчанин нашел в одном из парков неизвестный предмет и принес домой. Уже в помещении он взорвался у мужчины в руках.

Происшествие случилось 25 февраля. Мужчина получил минно-взрывную травму и лишился пальца на руке. Его госпитализировали, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители отмечают, что опасный предмет пострадавший нашел возле тротуара.

Решается вопрос о квалификации события, обстоятельства выясняются.