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Харьковчанин принес домой из парка неизвестный предмет и лишился пальца

Происшествия 22:47   26.02.2024
Елена Нагорная
Харьковчанин принес домой из парка неизвестный предмет и лишился пальца

66-летний харьковчанин нашел в одном из парков неизвестный предмет и принес домой. Уже в помещении он взорвался у мужчины в руках.

Происшествие случилось 25 февраля. Мужчина получил минно-взрывную травму и лишился пальца на руке. Его госпитализировали, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители отмечают, что опасный предмет пострадавший нашел возле тротуара.

Решается вопрос о квалификации события, обстоятельства выясняются.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 26 февраля 2024 в 22:47;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "66-летний харьковчанин нашел в одном из парков неизвестный предмет и принес домой".