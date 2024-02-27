Тройня родилась на Харьковщине впервые за четыре года (видео)

На Харьковщине впервые за четыре года родилась тройня – две девочки и один мальчик. Дети родились 29 декабря 2023-го.

Младенцев назвали Полина, Мира и Никита, рассказала их мама Анастасия Рысь, передает ХОВА.

«Сначала нам сказали, что будет двойня. Когда к этому мнению привыкли, оказалось, что будет тройня. На четвертое УЗИ муж сказал не ходить, потому что мало чего», — делится женщина.

Две девочки и мальчик появились на свет недоношенными в сроке беременности 31 неделя и весили от 1300 до 1600 граммов. В первые 10 суток жизни младенцы получали интенсивную терапию в отделении реанимации новорожденных. Затем детей с мамой перевели в отделение постреанимационного ухода.

«Несмотря на боевые действия, которые продолжаются на территории Харьковщины, ежедневно в стационарах области рождаются дети. Так, в течение 2022 года в регионе появилось на свет 7444 ребенка, в 2023 – 7315», — рассказала заместитель главы ХОВА Елена Логвинова.

Сейчас детей и маму выписали из роддома.

«Тройня – это очень редкое явление. Роженица наблюдалась у нас на протяжении всей беременности, которая была высокого перинатального риска», — отметил директор по перинатальной помощи Харьковской областной клинической больницы Александр Железняков.