Харьковчанка пытается вызволить из Сектора Газа детей, которых у нее похитили
Трое уже взрослых детей Елены Ельминой – 20-летний Жамаль, 19-летний Ахмед и 16-летняя Самира – второй раз за жизнь стали заложниками ситуации. Впервые – когда родной отец обманом вывез их в Сектор Газа более 10 лет назад – и не позволил больше быть с матерью. И теперь – из-за войны, которую начала террористическая организация ХАМАС против Израиля, они не могут покинуть опасное место.
Повез внуков «попрощаться с бабой и дедом» — и оставил в Палестине на 10 лет
Если бы я знала, что так все обернется, говорит с болью о своем первом браке Елена Ельмина. Молодая медсестра влюбилась в студента-палестинца, которых в Харькове всегда было немало, и вышла за него замуж. Араб мечтал о хорошей работе и крепкой семье, а еще – не заглядывал в рюмку и не бродил по кабакам. Один за другим родились трое детей – казалось, вот оно, счастье.
На последнем семейном фото, сделанном еще в 2013 году в саду Шевченко, Жамаль и Самира счастливо улыбаются, Ахмед ласково обнимает мать.
«А потом муж сказал, что его родители очень больны и вот-вот должны умереть. И он хочет свозить детей, чтобы простились с дедушкой и бабушкой. Меня с работы тогда не отпустил начальник, так что дети полетели в Палестину вместе с отцом» — вспоминает Елена.
Обратно мужчина решил не возвращаться и, конечно, не отдал детей. Очевидно, похищение сыновей и дочери он спланировал заранее. Елена обратилась к юристам, выиграла суд, постановивший, что бывший должен вернуть ей детей. Но на территории Сектора Газа из международного принимают только гуманитарную помощь и деньги, а вот юридические нормы и законы цивилизованного мира там не действуют.
Юристы тогда осторожно предложили женщине, которая сходила с ума от отчаяния, не терять связь с детьми и ждать.
«Я посылала детям подарки на дни рождения. Книги, конфеты. По местным обычаям они не празднуют дни рождения, так что это было напоминание обо мне. Иногда звонила по телефону», — рассказывает Елена.
Когда стало не хватать еды, бывший муж заявил: «Можешь забрать детей»
Так прошло десять лет. Ребята окончили школу – на фотографиях уже молодые усачи, невероятно похожие на украинских парней, а юная Самира, большую часть жизни проведшая в Газе, в традиционном арабском наряде. Кстати, родители бывшего мужа, «прощаться» с которыми он вывозил детей, до сих пор живы.
Елена мечтала встретиться с детьми после того, как они получили бы загранпаспорта, где-нибудь в Египте или в Израиле. Но атака ХАМАС 7 октября коренным образом изменила планы – в ответ на теракт Израиль начал военную операцию, а граничащий с сектором Газа Египет наглухо перекрыл границу.
Жамаль, Ахмед и Самира вместе с родственниками оказались в лагере беженцев на берегу моря. По словам Елены, в лагере нет никаких санитарных условий, не хватает воды и пищи, из-за чего люди болеют. Интернета и возможности зарядить телефон тоже нет. Поэтому, чтобы связаться с матерью, ребята подходят к городу Рафах, возле которого идут бои, – только там телефон и «ловит» сообщения. В последний раз женщина получила известие от сыновей 10 февраля.
Когда все страны приступили к эвакуации своих находившихся в Газе граждан, бывший муж Елены не спешил отправлять детей к родной матери.
«Он думал, что все скоро кончится. А потом еды перестало хватать на всех – есть дети от второй жены. И тогда он сказал: «Можешь забрать детей», – объясняет Елена.
Перед эвакуацией тщательно проверяют каждого, особенно мужчин
Но к тому моменту официальная эвакуация украинских граждан из Сектора Газа закончилась. На все запросы о помощи Елена получала отказы.
Редакция МГ «Объектив» связалась с посольством Украины в Государстве Израиль. Благодаря содействию чрезвычайного и полномочного посла Украины Евгения Корнийчука Жамаль, Ахмед и Самира Алабадла 10 января попали в список эвакуации. История этих троих детей и их матери хоть и ужасная, но типичная и достаточно распространенная, отметил руководитель отделения посольства Украины при Палестинской национальной администрации Максим Текин.
Казалось, можно было бы вздохнуть с облегчением, но прошел месяц, а ситуация не сдвинулась с места.
Списки на эвакуацию из сектора Газа согласовывают несколько сторон – Израиль и Египет. Военная разведка Израиля тщательно проверяет каждого – и особенно внимательно мужчин. Поскольку в атаке на мирных израильтян 7 октября принимали участие подростки и седовласые старики, то на возраст скидки не делают.
Египет без согласования Израиля тем более не хочет видеть у себя палестинцев – вероятно, восточное гостеприимство нивелировал печальный пример Иордании, где палестинские беженцы пытались свергнуть короля, и Ливана, где те же палестинцы образовали исламистскую террористическую группировку «Хезболла» и начали гражданскую войну, последствия которой не преодолели до сих пор.
«У государства Израиль есть вопросы по мужчинам, попавшим в список на эвакуацию», — подтвердил МГ «Объектив» Евгений Корнийчук.
Ранее посол Украины сообщил, что Израиль отказал в эвакуации из Газы 29 гражданам Украины из-за связи с террористами ХАМАС.
Более месяца ситуация с согласованием списков на эвакуацию, где сейчас около 90 человек, не двигалась, потому что все стороны ждали завершения международных переговоров, пояснил МГ «Объектив» военный атташе Украины в Израиле Дмитрий Трегубов. Но поскольку переговоры зашли в тупик, Минобороны Израиля согласилась в ближайшие дни рассмотреть список на эвакуацию в отношении каждого человека отдельно.
МГ «Объектив» продолжает следить за ситуацией.
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- Категории: Мир, Репортаж, Украина, Харьков; Теги: араб, военный аташе, граница, діти, дети, египет, жінка, женщина, Израиль, консул, палестина, палестинец, посол Украины, Сектор Газа, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 19 февраля 2024 в 19:30;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трое уже взрослых детей Елены Ельминой – 20-летний Жамаль, 19-летний Ахмед и 16-летняя Самира – второй раз за жизнь стали заложниками ситуации. Впервые – когда родной отец обманом вывез их в сектор Газа более 10 лет назад – и не позволил больше быть с матерью. И теперь – из-за войны, которую начала террористическая организация ХАМАС против Израиля, они не могут покинуть опасное место.".