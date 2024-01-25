Еще одна война. США и Иран близки к конфронтации на Ближнем Востоке – CNN

По всему Ближнему востоку боевые действия в основном ограничиваются атаками «око за око» между поддерживаемыми Ираном ополченцами с одной стороны и США, Израилем и их союзниками — с другой. Но прямое вмешательство Ирана и США в последние недели усилило опасения, что прокси-конфликт между ними может перерасти в прямой, пишет CNN.

До сих пор США и Иран избегали прямой конфронтации друг с другом. США атаковали поддерживаемые Ираном группы в Йемене, Сирии и Ираке, а связанные с Ираном группы атаковали американский персонал в Ираке и Сирии. Тегеран также нанес удар по антииранским группировкам в Ираке, Сирии и Пакистане. Пакистан ответил ответными ударами.

Иран, долгое время выступавший против присутствия американских войск на территории, которую он считает своим задним двором, последние несколько десятилетий потратил на создание сети исламистских, антизападных и антиизраильских ополчений, которых он обучает, финансирует и вооружает. В последнее время эти группы стали более агрессивными, особенно йеменские повстанцы-хуситы, которые нарушили жизненно важный международный водный путь, создав хаос в мировой торговле и побудив западные государства вмешаться. Так же Иран наладил связи и помог финансировать ХАМАС, который начал войну против Израиля 7 октября.

США, годами пытавшиеся отойти от Ближнего Востока, оказались снова втянутыми в регион. До войны более 30 000 военнослужащих находились в регионе. После 7 октября Вашингтон значительно укрепил свою военную позицию в регионе, перебросив туда 1200 американских военнослужащих, а также авианосные ударные группы ВМФ и экспедиционное подразделение морской пехоты численностью около 2000 человек.

А в некоторых местах, включая Ирак и Сирию, военное присутствие США дублирует присутствие Ирана и его союзников.

Ливан

Ливан является домом для самой мощной военизированной силы на Ближнем Востоке: поддерживаемой Ираном «Хезболлы», одного из наиболее эффективных региональных доверенных лиц Исламской Республики.

Основная база группировки находится на границе Израиля и Ливана, и она ведет перестрелку с Израилем с момента начала войны в Газе. Движение близко к Хамасу в секторе Газа.

Хотя точный размер арсенала шиитской исламистской группировки неизвестен, эксперты подсчитали, что он насчитывает от 150 000 до 200 000 ракет, а также минометов. По данным Института исследований национальной безопасности в Тель-Авиве, сотни этих ракет «обладают высокой точностью и разрушительной силой».

Лидер «Хезболлы» Сайед Хасан Насралла утверждает, что группировка насчитывает 100 000 боевиков, включая действующих солдат и резервистов. Считается, что Иран является основным поставщиком оружия «Хезболле».

Ирак

Тегеран обладает значительным влиянием на несколько шиитских ополчений, тесно связанных с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР). К ним относятся «Катаиб Хезболла», «Харакат ан-Нуджаба» и «Катаиб Сайид аль-Шухада».

Эксперты говорят, что некоторые группировки, такие как «Катаиб Хезболла», в большей степени подотчетны властям Тегерана, чем правительству Багдада. Управление директора национальной разведки США полагает, что в нем насчитывается до 10 000 членов. В Ираке также расположены организация Бадр, основанная КСИР, а также «Асаиб Ахль Аль-Хак».

С начала войны в Газе группировки, поддерживаемые Ираном, совершили десятки нападений на силы США в Ираке, на которые США ответили авиаударами. В минувшие выходные военнослужащие США были ранены в результате обстрела баллистической ракетой авиабазы Аль-Асад в Ираке. Судя по всему, это второй раз с 7 октября, когда баллистические ракеты были использованы для поражения сил США и коалиции в стране.

До 2008 года, в разгар войны в Ираке, США располагали в стране до 160 000 военнослужащих. Сегодня около 2500 военнослужащих развернуты на нескольких базах, включая авиабазу Эрбиль, авиабазу Аль-Асад и базу JOC-I (Союз III) в Багдаде.

Опасаясь, что его страна станет плацдармом для региональной войны, премьер-министр Ирака в этом месяце заявил, что Багдад добивается выхода коалиции, возглавляемой США. США подчеркнули, что их военные присутствуют в стране по приглашению правительства.

Сирия

Иран имеет прямое присутствие в Сирии, где его силы «Кудс» — элитное подразделение КСИР, отвечающее за зарубежные операции, — были развернуты после восстания 2011 года для поддержки режима сирийского президента Башара аль-Асада. Его сотрудники служили военными советниками и сражались на передовой линии Асада вместе с поддерживаемыми Ираном ополченцами.

В Сирии также находятся бригады Зайнабиюн и Фатемиюн, шиитские ополченцы, связанные с КСИР, которые, как полагают, вербуют афганских и пакистанских боевиков.

США имеют в Сирии 800 военнослужащих в рамках продолжающейся миссии по разгрому ИГИЛ. Большинство сил США дислоцированы в так называемой «зоне безопасности Восточной Сирии», где США поддерживают антиправительственные Сирийские демократические силы (СДС) на северо-востоке страны. Также имеется некоторое присутствие американских войск на юго-востоке Сирии, где США поддерживают Сирийскую свободную армию, которая также выступает против сирийского режима.

В последние недели американские войска в Сирии все чаще подвергаются нападениям со стороны поддерживаемых Ираном группировок, на что США ответили авиаударами.

Йемен

В центре сегодняшнего прокси-конфликта между Ираном и США находятся йеменские повстанцы-хуситы, которые усиливают свои удары по кораблям в Красном море, заявляя, что они мстят Израилю за его войну в секторе Газа.

В настоящее время группировка контролирует северный Йемен и почти восемь лет вела боевые действия с коалицией, поддерживаемой США и Саудовской Аравией, прежде чем в прошлом году боевые действия прекратились.

Оружие хуситов собственного производства в основном собиралось из иранских компонентов, контрабандой ввезенных в Йемен по частям. Но позже группа внесла прогрессивные изменения, которые привели к большим общим улучшениям, сообщил ранее CNN чиновник, знакомый с американской разведкой.

Военные корабли США размещаются в Красном море у побережья Йемена, откуда они наносят удары по целям хуситов. В декабре США собрали коалицию из более чем 20 стран для защиты коммерческих перевозок от атак хуситов в Красном море.

Сектор Газа и Израиль

Осажденный сектор Газа является домом для группировки Хамас, которая, по оценкам Израиля , до войны насчитывала около 30 000 боевиков. По данным израильских властей, исламистская организация с военным крылом ХАМАС появилась в 1987 году и 7 октября начала нападение на Израиль, в результате которого погибло около 1200 человек и еще 253 человека взяли в заложники.

В последние годы Иран наладил более тесные связи с этой группой. В отличие от всех других союзников Тегерана в регионе, Хамас является мусульманской суннитской организацией, а не шиитской.

Нет никаких доказательств того, что Иран заранее знал о терактах 7 октября, и считается, что Иран не имеет такого большого влияния на ХАМАС, как его другие союзники в регионе. Но США полагают, что Иран исторически ежегодно предоставлял до 100 миллионов долларов США в виде совместной поддержки палестинским военизированным группировкам, включая ХАМАС и Палестинский исламский джихад (ПИД), еще одну группировку боевиков, базирующуюся в секторе Газа.

По другую сторону границы Израиль является крупнейшим получателем военной помощи США: Вашингтон предоставил помощь на сумму более 130 миллиардов долларов с момента основания еврейского государства в 1948 году.

Арабские государства Персидского залива и Турция

Хотя война между Израилем и Хамасом еще не распространилась на арабские государства Персидского залива, некоторые из этих стран чувствуют себя уязвимыми, поскольку ранее они уже подвергались нападкам со стороны группировок, связанных с Ираном. Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты подверглись нападениям хуситов в 2019 и 2022 годах соответственно.

Союзные США государства Персидского залива также являются местом дислокации крупнейших американских войск в мире.

США имеют около 13 500 американских военнослужащих в Кувейте, что является крупнейшим американским военным присутствием в регионе. Только Германия, Япония и Южная Корея размещают на своей территории больше американских войск, чем Кувейт.

Второе по величине военное присутствие США в регионе находится в Катаре, где размещено около 10 000 американских военнослужащих на авиабазе Аль-Удейд, крупнейшей военной базе США на Ближнем Востоке, где также находится передовой штаб Центрального командования США и штаб-квартира Центрального командования США. Объединенный центр воздушных операций. В этом месяце США незаметно достигли соглашения, которое продлевает их военное присутствие на базе еще на 10 лет.

Катар поддерживает отношения с ХАМАС, политический офис которого находится в столице Дохе с 2012 года.

Более 2700 американских военнослужащих дислоцируются на авиабазе Принс-Султан в Саудовской Аравии, а ОАЭ размещают 3500 американских военнослужащих на авиабазе Аль-Дафра, где находится Центр воздушной войны в Персидском заливе.

Другие центры военного присутствия США включают Бахрейн, где находится Центральное командование ВМС США и где находится Пятый флот ВМС, и Иорданию, где находится около 3000 американских военнослужащих. Турция принимает 1465 военнослужащих США на авиабазе Инджирлик.

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