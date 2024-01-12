Почему США и Великобритания атаковали йеменских хуситов

Самолеты и военные корабли США и Соединенного Королевства в ночь на 12 января атаковали военные объекты хуситов в Йемене, которые при поддержке Ирана начали охоту на торговые суда в Красном море и блокируют морскую торговлю. Россия вступилась за йеменских хуситов, пишет ВВС.

Россия, которая является союзником Ирана, уже созывает срочное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения удара по йеменским хуситам 12 января. Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года. Иран снабжает РФ оружием для войны против Украины и бомбардировки мирных городов.

Ночной удар

Согласно заявлениям как хуситов, так и американских и британских источников, удары в основном пришлись на аэродром, откуда, согласно разведке союзников, запускали ракеты и дроны, а также по складам оружия и радаров.

По словам собеседников агентства Reuters в администрации США, удары нанесли самолеты, корабли и подлодка. CNN сообщила со ссылкой на анонимного представителя властей США, что применялись и крылатые ракеты Tomahawk.

Представители йеменских хуситов назвали несколько объектов, по которым США и Британия нанесли удары. Телекомпания CNN возвела эти объекты в краткий список. В него вошли:

военная база Кахлан в провинции Саада;

авиабаза Аль-Дайлами к северу от столицы Йемена Саны;

район аэропорта города Худайда на Красном море;

аэропорт города Таиз и другие объекты в провинции Таиз в юго-западном регионе Йемена;

аэродром города Аббс.

Военно-воздушные силы США заявили, что во время операции против йеменских хуситов в ночь на пятницу удары нанесли по более чем 60 целям на 16 объектах: командных пунктах, складам оружия, производственным мощностям и радарам ПВО.

Британские Королевские воздушные силы объявили, что их самолеты нанесли удары по двум целям, и одной из них был аэродром у Аббса. По данным разведки, с него хуситы запускали крылатые ракеты и дроны.

Второй целью был комплекс в Бане, из которого, по данным разведки, запускали разведывательные и ударные дроны. В атаке на Йемен участвовали четыре их самолета Typhoon, долетевших с базы на Кипре с дозаправкой в воздухе. Удары они нанесли бомбами Paveway IV со спутниковой и лазерной наводкой.

Союзники заявляют о самообороне

Сразу после ударов с заявлениями выступили одновременно президент США Джо Байден и премьер-министр Британии Риши Сунак.

Байден сказал, что это был ответ на атаки хуситов на торговые суда в Красном море, и что США с союзниками без колебаний нанесут новые удары, если они понадобятся.

Риши Сунак заявил, что с точки зрения Британии удар по хуситам был самообороной.

«В последние месяцы хуситское ополчение провело ряд опасных атак на торговое судоходство в Красном море, создав угрозу для британских и других иностранных судов», – сказал Сунак.

«Поэтому мы вместе с Соединенными Штатами при невоенной поддержке Нидерландов, Канады и Бахрейна совершили ограниченные, необходимые и пропорциональные действия для самообороны», — заявил британский премьер.

Сунак заверил, что британские корабли продолжат патрулировать Красное море в миссии Operation Prosperity Guardian, охраняя торговые суда, и призвал хуситов прекратить нападения на них.

Страны коалиции, созданной для защиты судоходства в Красном море от йеменских хуситов, выступили с совместным заявлением по удару США и Британии по хуситам, в котором подчеркнули, что считают этот удар законной самообороной.

В заявлении США и Британии, а также Австралии, Бахрейна, Канады, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии и Южной Кореи говорится, что удар по военным объектам хуситов нанесли в соответствии с незыблемым правом государств на индивидуальную и коллективную самооборону.

Согласно заявлению, удары нанесли высокоточное оружие по тем средствам хуситов, с помощью которых они «угрожали мировой торговле и жизни иностранных моряков на одном из важнейших морских путей».

В дальнейшем, как уверяют страны, подписавшие заявление, они по-прежнему будут стремиться к деэскалации и восстановлению стабильности в Красном море.

Коалицию для защиты судоходства от хуситов создали в декабре. Ее назвали Operation Prosperity Guardian. В коалицию вошли 22 страны, но реальные средства против хуситов в виде кораблей на Красном море и авиации в регионе имеют только США и Великобритания. Позже отправить по одному фрегату пообещали еще Дания и Греция.

В США в регионе, кроме баз на территории нескольких стран, находится авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Dwight D. Eisenhower, у британцев – один эсминец в Красном море, один – с другой стороны Аравийского полуострова, и еще один направляется в регион.

Воинственные заявления хуситов

«Все причастные заплатят за это. Мы не прекратим атаки, пока вы не уйдете из региона, и мы не прекратим топтать вас, пока не увидим вас униженными. Йемен сейчас преподает Британии и Америке урок на море», — написал в сети Х член военного руководства хуситов генерал-майор Джахаф Абдулсалам.

Чуть позже Абдулсалам объявил, что хуситы нанесли ответные удары по кораблям США и Британии в Красном море. Подтверждений или опровержений со стороны союзников до утра пятницы еще не было.

«Все угрозы американцев и британцев нас не испугали и не испугают, и не заставят нас отказаться от исполнения нашей обязанности — поддержки наших братьев в Газе, — написал в соцсетях перед ударом другой член руководства хуситов Абдулкадер аль-Мортада. — Они скорее , укрепят нашу веру и нашу уверенность в правильности нашей позиции и правоте нашего дела».

Хуситы, союзники Ирана, активизировались после войны Израиля с ХАМАСом. Сначала они пытались запускать ракеты и дроны по Израилю, затем с ноября начали нападать на торговые суда.

Они заявляют, что таким образом борются с еврейским государством, но объектами их атак неоднократно оказывались суда, не имеющие никакого отношения к Израилю.

Ракеты и дроны хуситы получают от Ирана.

Россия после ударов по хуситам подала запрос о срочном заседании Совбеза ООН 12 января.

9 января хуситы попытались нанести удар по кораблям союзников в Красном море, запустив сразу более 20 крылатых и баллистических ракет и беспилотников. Все они были сбиты американскими и британскими кораблями и самолетами.

Это был уже 27-й удар хуситов по военным кораблям и торговым судам с 19 ноября. После него Лондон и Вашингтон объявили, что не исключают возможность нанесения ответного удара.

Хуситы контролируют северо-западные провинции Йемена, в том числе столицу Сану.

Удар по хуситам – дилемма для Запада

Как отмечает корреспондент ВВС по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер, США, Британия и их союзники стояли перед тяжелым выбором: наносить или нет удар по повстанцам-хуситам в Йемене.

С одной стороны, Запад проявил слабость, если бы ничего не сделал, особенно после многочисленных предупреждений хуситам. С другой стороны, есть риск, что в глазах Ближнего Востока Запад, решившись на такой удар, окончательно встанет на сторону Израиля в конфликте с ХАМАСом.

И тогда государства этого региона могут столкнуться с тем, что и так высокая напряженность там выйдет на потенциально новый, опасный уровень.

При этом некоторые обозреватели сомневаются в эффективности ударов по хуситам ракетами и бомбами.

«Хуситы уже несколько лет ведут войну с коалицией во главе с Саудовской Аравией, у них есть многолетний опыт укрытия своей техники от налетов саудовцев», — сказал в эфире BBC бывший военный атташе США в Йемене Адам Клементс.