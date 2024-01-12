Чому США і Британія атакували єменських хуситів і чи переросте це у війну

Авіація та бойові кораблі США й Великої Британії в ніч на 12 січня завдали ударів по військових об’єктах угруповання хуситів у Ємені, які за підтримки Ірану в останні півтора місяця розгорнули полювання на торговельні судна в Червоному морі й фактично блокують морську торгівлю. Росія вже фактично вступилась за єменських хуситів, пише ВВС.

Росія, яка є союзником Ірану, вже запросила на 12 січня термінове засідання Радбезу ООН для обговорення удару по єменських хуситах.

Росія здійснила неспровоковане вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Іран постачає Росії зброю для війни проти України та бомбардування мирних міст.

Нічний удар

Згідно із заявами як самих хуситів, так і американських й британських джерел, ударів завдали насамперед по аеродромах, звідки, як вважає розвідка союзників, запускали ракети й дрони, а також по складах зброї та радарів.

За словами співрозмовників агентства Reuters в адміністрації США, удари завдали літаки, кораблі та підводний човен. CNN повідомила з посиланням на анонімного представника влади США, що застосовувалися й крилаті ракети Tomahawk.

Представники єменських хуситів назвали кілька об’єктів, по яких США і Британія завдали ударів. Телекомпанія CNN звела ці об’єкти в короткий список. До нього увійшли:

військова база Кахлан у провінції Саада;

авіабаза Аль-Дайламі на північ від столиці Ємену Сани;

район аеропорту міста Худайда на Червоному морі;

аеропорт міста Таїз та інші об’єкти в провінції Таїз у південно-західному регіоні Ємену;

аеродром міста Аббс.

Військово-повітряні сили США заявили, що під час операції проти єменських хуситів у ніч на п’ятницю ударів завдали по більш ніж 60 цілях на 16 об’єктах: командних пунктах, складах зброї, виробничих потужностях та радарах ППО.

Британські Королівські повітряні сили оголосили, що їхні літаки завдали ударів по двох цілях, і однією з них був аеродром біля Аббса. За даними розвідки, з нього хусити запускали крилаті ракети і дрони.

Другою ціллю був комплекс у Бані, з якого, за даними розвідки, запускали розвідувальні й ударні дрони. У нальоті на Ємен брали участь чотири їхні літаки Typhoon, які долетіли з бази на Кіпрі із дозаправленням у повітрі. Ударів вони завдали бомбами Paveway IV зі супутниковим та лазерним наведенням.

Союзники заявляють про самооборону

Одразу після ударів із заявами виступили одночасно президент США Джо Байден та прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак.

Байден сказав, що це була відповідь на атаки хуситів на торговельні судна в Червоному морі, і що США із союзниками без вагань завдадуть нових ударів, якщо вони знадобляться.

Ріші Сунак заявив, що, з точки зору Британії, удар по хуситах був самообороною.

“В останні місяці хуситське ополчення провело низку небезпечних атак на торговельне судноплавство в Червоному морі, створивши загрозу для британських та інших іноземних суден”, – сказав Сунак.

“Тому ми разом зі Сполученими Штатами за невійськової підтримки Нідерландів, Канади й Бахрейну зробили обмежені, необхідні та пропорційні дії задля самооборони”, — заявив британський прем’єр.

Сунак запевнив, що британські кораблі продовжать патрулювати Червоне море у складі місії Operation Prosperity Guardian, охороняючи торговельні судна, та закликав хуситів припинити напади на них.

Країни коаліції, створеної для захисту судноплавства в Червоному морі від єменських хуситів, виступили зі спільною заявою щодо удару США і Британії по хуситах, у якій наголосили, що вважають цей удар законною самообороною.

У заяві США й Британії, а також Австралії, Бахрейну, Канади, Данії, Німеччини, Нідерландів, Нової Зеландії та Південної Кореї йдеться, що удару по військових об’єктах хуситів завдали відповідно до непорушного права держав на індивідуальну та колективну самооборону.

Згідно із заявою, ударів завдали високоточною зброєю по тих засобах хуситів, за допомогою яких вони “загрожували світовій торгівлі та життю іноземних моряків на одному з найважливіших морських шляхів”.

Надалі, як запевняють країни, які підписали заяву, вони, як і раніше, прагнутимуть деескалації та відновлення стабільності у Червоному морі.

Коаліцію для захисту судноплавства від хуситів створили у грудні. Її назвали Operation Prosperity Guardian. До коаліції увійшли 22 країни, але реальні засоби проти хуситів у вигляді кораблів на Червоному морі та авіації у регіоні мають лише США і Британія. Пізніше надіслати по одному фрегату пообіцяли ще Данія та Греція.

У США в регіоні, крім баз на території кількох країн, перебуває авіаносна ударна група на чолі з авіаносцем USS Dwight D. Eisenhower, у британців – один есмінець у Червоному морі, один – з іншого боку Аравійського півострова, і ще один направляється в регіон.

Войовничі заяви хуситів

“Усі причетні заплатять за це. Ми не припинимо атаки, поки ви не підете з регіону, і ми не припинимо топтати вас, доки не побачимо вас приниженими. Ємен зараз надає Британії й Америці урок на морі”, — написав у мережі Х член військового керівництва хуситів генерал-майор Джахаф Абдулсалам.

Трохи пізніше Абдулсалам оголосив, що хусити завдали ударів у відповідь по кораблях США і Британії в Червоному морі. Підтверджень чи спростування з боку союзників до ранку п’ятниці ще не було.

“Усі погрози американців й британців нас не злякали і не злякають, і не змусять нас відмовитися від виконання нашого обов’язку – підтримки наших братів у Газі, – написав у соцмережах перед ударом інший член керівництва хуситів Абдулкадер аль-Мортада. — Вони, радше, зміцнять нашу віру та нашу впевненість у правильності нашої позиції та правоті нашої справи”.

Хусити, союзники Ірану, активізувалися після війни Ізраїлю з ХАМАС. Спочатку вони намагалися запускати ракети й дрони по Ізраїлю, потім, з листопада, почали нападати на торговельні судна.

Вони заявляють, що у такий спосіб борються з єврейською державою, але об’єктами їхніх атак неодноразово виявлялися судна, які не мають жодного стосунку до Ізраїлю.

Ракети й дрони хусити отримують від Ірану.

Росія після ударів по хуситах подала запит про термінове засідання Ради безпеки ООН 12 січня.

9 січня хусити спробували завдати удару по кораблях союзників у Червоному морі, запустивши відразу понад 20 крилатих і балістичних ракет і безпілотників. Усі їх збили американські й британські кораблі та літаки.

Це був уже 27-й удар хуситів по військових кораблях й торговельних суднах з 19 листопада. Після нього Лондон і Вашингтон оголосили, що не виключають можливість завдання удару у відповідь.

Хусити контролюють північно-західні провінції Ємену, зокрема столицю Сану.

Удар по хуситах — дилема для Заходу

Як зазначає кореспондент ВВС з питань безпеки Френк Гарднер, США, Британія та їхні союзники стояли перед важким вибором: чи завдавати удару по повстанцях-хуситах у Ємені.

З одного боку, Захід виявив би слабкість, якби нічого не зробив, особливо після численних попереджень хуситам. З іншого боку, є ризик, що в очах Близького Сходу Захід, наважившись на такий удар, остаточно стане на бік Ізраїлю в конфлікті з ХАМАС.

І тоді держави цього регіону можуть зіткнутися з тим, що й без того висока напруженість там вийде на потенційно новий, небезпечний рівень.

При цьому деякі оглядачі мають сумніви щодо ефективності ударів по хуситах ракетами й бомбами.

“Хусити вже кілька років ведуть війну з коаліцією на чолі з Саудівською Аравією, у них є багаторічний досвід укриття своєї техніки від нальотів саудівців”, – сказав в ефірі ВВС колишній військовий аташе США в Ємені Адам Клементс.