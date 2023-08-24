Над мерією Оксфорда підняли прапор України на знак підтримки Харкова
Український прапор з нагоди Дня міста Харкова та Дня Незалежності України урочисто підняли над будівлею міської ради Оксфорда (Великобританія), повідомили у Департаменті міжнародного співробітництва Харківської міськради.
Харків активно розвиває зв’язки з Оксфордом у багатьох напрямках, зокрема в академічній та культурній сферах.
Цими днями в Оксфорді відбуваються заходи на підтримку української культури та традицій.
Усі охочі можуть скуштувати національні українські страви і послухати народні пісні.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Серпня 2023 в 19:40;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Український прапор з нагоди Дня міста Харкова та Дня Незалежності України урочисто підняли над будівлею міської ради Оксфорда (Великобританія), повідомили у Департаменті міжнародного співробітництва Харківської міськради.".