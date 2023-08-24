Над мерією Оксфорда підняли прапор України на знак підтримки Харкова

Український прапор з нагоди Дня міста Харкова та Дня Незалежності України урочисто підняли над будівлею міської ради Оксфорда (Великобританія), повідомили у Департаменті міжнародного співробітництва Харківської міськради.

Харків активно розвиває зв’язки з Оксфордом у багатьох напрямках, зокрема в академічній та культурній сферах.

Цими днями в Оксфорді відбуваються заходи на підтримку української культури та традицій.

Усі охочі можуть скуштувати національні українські страви і послухати народні пісні.