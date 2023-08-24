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Над мерією Оксфорда підняли прапор України на знак підтримки Харкова

Світ 19:40   24.08.2023
Оксана Якушко
Над мерією Оксфорда підняли прапор України на знак підтримки Харкова

Український прапор з нагоди Дня міста Харкова та Дня Незалежності України урочисто підняли над будівлею міської ради Оксфорда (Великобританія), повідомили у Департаменті міжнародного співробітництва Харківської міськради.

Харків активно розвиває зв’язки з Оксфордом у багатьох напрямках, зокрема в академічній та культурній сферах.

Цими днями в Оксфорді відбуваються заходи на підтримку української культури та традицій.

Усі охочі можуть скуштувати національні українські страви і послухати народні пісні.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Світ, Суспільство; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Серпня 2023 в 19:40;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Український прапор з нагоди Дня міста Харкова та Дня Незалежності України урочисто підняли над будівлею міської ради Оксфорда (Великобританія), повідомили у Департаменті міжнародного співробітництва Харківської міськради.".