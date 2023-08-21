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Медсестру – серійну вбивцю немовлят засудили до довічного в Англії

Світ 19:05   21.08.2023
Оксана Якушко
Медсестру – серійну вбивцю немовлят засудили до довічного в Англії

Суд Манчестера засудив медсестру Люсі Летбі, винну у вбивстві семи немовлят, до довічного ув’язнення без права на помилування чи дострокове звільнення. Це найжорсткіший вирок у правовій системі Британії, повідомляє ВВС. 

Саме на такому вироку наголошувало обвинувачення, заявляючи, що дії медсестри підпадають під категорію усвідомленого садизму.

Летбі стала четвертою жінкою в історії британського права, засудженою до довічного.

Адвокати Летбі ще до вердикту говорили, що у справі не було можливості знайти пом’якшуючі обставини чи розраховувати на поблажливість присяжних.

Летбі відмовилася бути присутньою в залі суду під час оголошення вироку.

У чому винна медсестра Летбі

Крім 7 доведених вбивств, під час суду над Летбі була також доведена її вина в замаху на життя ще 6 немовлят.

 

Ще по шести епізодах, які розглядали на процесі, присяжні не змогли винести вердикт.

 

Люсі Летбі вбивала новонароджених, вводячи їм повітря шприцом, в період з червня 2015 по червень 2016 року, коли працювала в Лікарні графині Честерської (головна лікарня Національної служби охорони здоров’я в графстві Честер).

 

Вона також використовувала такі методи, як перегодовування і отруєння інсуліном.

Деякі колеги Летбі запідозрили її причетність вже після трьох перших смертей: у всіх випадках в момент смерті дітей вона була на чергуванні.

Але адміністрація лікарні спочатку не поставилася до цього серйозно.

Як показує розслідування ВВС, керівництво навіть намагалося змусити замовчати тих лікарів, які вголос говорили про свої підозри.

Адвокати оприлюднили заяви батьків двійнят, першого з яких було вбито.

За їхніми словами, другу дитину врятувало тільки те, що після трагічної і незрозумілої смерті першої сім’я наполягла, щоб біля ліжечка другого немовляти постійно чергував член сім’ї.

Відомо, що через кілька тижнів після смерті дитини Летбі надіслала листівку з співчуттями її батькам. Листівка мала назву “Про вашу кохану дівчинку згадуватимуть із посмішками”.

У листівці Летбі також написала: “Немає слів, щоб полегшити ваш біль. Для мене було справжньою честю піклуватися про дитину і познайомитися з вашою сім’єю – сім’єю, для якої вона була найголовнішим у світі і яка робила для неї все можливе”.

Читайте також: Через смерть немовляти лікарка з пологового у Харкові отримала підозру

Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2023 в 19:05;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Суд Манчестера засудив медсестру Люсі Летбі, винну у вбивстві семи немовлят, до довічного ув’язнення без права на помилування чи дострокове звільнення. Це найжорсткіший вирок у правовій системі Британії, повідомляє ВВС. ".