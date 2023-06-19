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Через смерть немовляти лікарка з пологового у Харкові отримала підозру

Події 18:29   19.06.2023
Оксана Якушко
Через смерть немовляти лікарка з пологового у Харкові отримала підозру

Завідувачці відділенням новонароджених одного з пологових будинків Харкова повідомили підозру в лікарській недбалості, внаслідок якої померло немовля, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Торік 10 травня жінка в одному з пологових будинків Харкова народила недоношену дівчинку. Дитина погано їла, мала висипку на шиї та щоках. Мати дівчинки повідомила про це завідувачці відділення. Проте лікарка не стала спостерігати за недоношеною новонародженою дитиною.

У день виписки дівчинці стало зле, вона кричала, її шкіра стала темно-червоного кольору. Проте завідувачка, оглянувши дитину і ретельно прослухавши її, не звернула увагу на стан здоров’я та передчасно виписала дитину як здорову на четверту добу життя, разом з матір’ю.

По приїзду додому дитину нагодувати не вдалось, у неї був відсутній смоктальний рефлекс. Дівчинка поводилась неспокійно, весь час водила очима в різні боки і більше не заснула. Через деякий час у неї трапився напад у вигляді затримки дихання. Мати поїхала до медзакладу. 17 травня 2022 року вночі дитина померла у лікарні.

Своєчасне діагностування та  лікування могли попередити розвиток ускладнень та запобігти смерті немовляти.

Харківська обласна прокуратура повідомила про підозру завідувачці відділення новонароджених одного з харківських пологових будинків за фактом неналежного виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому (ч. 2 ст. 140 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківські області.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2023 в 18:29;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завідувачці відділенням новонароджених одного з пологових будинків Харкова повідомили підозру в лікарській недбалості, внаслідок якої померло немовля, повідомила Харківська обласна прокуратура.".