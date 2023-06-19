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Из-за смерти младенца завотделением роддома в Харькове получила подозрение

Происшествия 18:29   19.06.2023
Оксана Якушко
Из-за смерти младенца завотделением роддома в Харькове получила подозрение

Заведующей отделением новорожденных одного из роддомов Харькова сообщили подозрение во врачебной халатности, в результате которой умер младенец, сообщила Харьковская областная прокуратура.

В прошлом году 10 мая женщина в одном из роддомов Харькова родила недоношенную девочку. Ребенок плохо ел, у него была сыпь на шее и щеках. Мать девочки сообщила об этом заведующей отделением. Однако врач не стала наблюдать за недоношенным младенцем.

В день выписки девочке стало плохо, она кричала, ее кожа стала темно-красного цвета. Однако заведующая, осмотрев ребенка и тщательно прослушав его, не обратила внимание на состояние здоровья и преждевременно выписала ребенка как здорового на четвертые сутки жизни вместе с матерью.

По приезду домой ребенка накормить не удалось, у него отсутствовал сосательный рефлекс. Девочка вела себя беспокойно, все время водила глазами в разные стороны и больше не уснула. Через некоторое время у нее случился приступ в виде задержки дыхания. Мать поехала в медучреждение. 17 мая 2022 года ночью ребенок скончался в больнице.

Своевременные диагностика и лечение могли предотвратить развитие осложнений и смерть младенца.

Харьковская областная прокуратура сообщила о подозрении заведующей отделением новорожденных одного из харьковских роддомов по факту ненадлежащего исполнения медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного к ним отношения, что повлекло тяжкие последствия несовершеннолетнему (ч. 2 ст. 140 УК Украины).

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Досудебное расследование проводят следователи СУ ГУНП в Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 июня 2023 в 18:29;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заведующей отделением новорожденных одного из роддомов Харькова сообщили подозрение во врачебной халатности, в результате которой умер младенец, сообщила Харьковская областная прокуратура.".