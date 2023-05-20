В Харьковской области 21-летняя мать запрещала врачу осматривать младенца

В одном из поселков на Харьковщине молодая мать не пускала врача к 4-месячному ребенку, у которого проблемы с пищеводом.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области. По данным правоохранителей, 19 мая в полицию поступило сообщение от врача, что в одном из поселков Харьковской области 21-летняя мать не дает возможности осмотреть младенца.

На месте полицейской узнали, что у 4-месячного младенца проблемы с пищеводом, однако мать не дает врачам разрешения забрать ребенка в больницу по собственным соображениям.

Полицейские провели беседу с женщиной и уговорили ее следовать советам врачей. После чего «скорая» доставила мать с младенцем в медучреждение.

Ребенку оказали медпомощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает, добавили в полиции.