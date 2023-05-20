В Харьковской области 21-летняя мать запрещала врачу осматривать младенца
Фото: ГУНП в Харьковской области
В одном из поселков на Харьковщине молодая мать не пускала врача к 4-месячному ребенку, у которого проблемы с пищеводом.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области. По данным правоохранителей, 19 мая в полицию поступило сообщение от врача, что в одном из поселков Харьковской области 21-летняя мать не дает возможности осмотреть младенца.
На месте полицейской узнали, что у 4-месячного младенца проблемы с пищеводом, однако мать не дает врачам разрешения забрать ребенка в больницу по собственным соображениям.
Полицейские провели беседу с женщиной и уговорили ее следовать советам врачей. После чего «скорая» доставила мать с младенцем в медучреждение.
Ребенку оказали медпомощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает, добавили в полиции.
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- • Дата публикации материала: 20 мая 2023 в 20:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В одном из поселков на Харьковщине молодая мать не пускала врача к 4-месячному ребенку, у которого проблемы с пищеводом.".