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В Харьковской области 21-летняя мать запрещала врачу осматривать младенца

Общество 20:37   20.05.2023
Виктория Яковенко
В Харьковской области 21-летняя мать запрещала врачу осматривать младенца Фото: ГУНП в Харьковской области

В одном из поселков на Харьковщине молодая мать не пускала врача к 4-месячному ребенку, у которого проблемы с пищеводом.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области. По данным правоохранителей, 19 мая в полицию поступило сообщение от врача, что в одном из поселков Харьковской области 21-летняя мать не дает возможности осмотреть младенца.

На месте полицейской узнали, что у 4-месячного младенца проблемы с пищеводом, однако мать не дает врачам разрешения забрать ребенка в больницу по собственным соображениям.

Полицейские провели беседу с женщиной и уговорили ее следовать советам врачей. После чего «скорая» доставила мать с младенцем в медучреждение.

Ребенку оказали медпомощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает, добавили в полиции.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 мая 2023 в 20:37;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В одном из поселков на Харьковщине молодая мать не пускала врача к 4-месячному ребенку, у которого проблемы с пищеводом.".