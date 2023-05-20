У Харківській області 21-річна мати забороняла лікарю оглядати немовля
Фото: ГУНП в Харківській області
В одному з селищ на Харківщині молода мати не пускала лікаря до 4-місячної дитини, в якої проблеми зі стравоходом.
Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області. За даними правоохоронців, 19 травня до поліції надійшло повідомлення від лікаря, що в одному із селищ Харківської області 21-річна мати не надає можливості оглянути немовля.
На місці поліцейські дізналися, що 4-місячне немовля має проблеми зі стравоходом, однак мати не надає лікарям дозволу забрати дитину до лікарні з власних міркувань.
Поліцейські провели бесіду з жінкою та вмовили її дослухатися порад лікарів. Після чого «швидка» доставила мати з немовлям до медзакладу.
Дитині надали меддопомогу, його життю та здоровʼю нічого не загрожує, додали у поліції.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Травня 2023 в 20:37;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В одному з селищ на Харківщині молода мати не пускала лікаря до 4-місячної дитини, в якої проблеми зі стравоходом.".