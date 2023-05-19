На Харківщині фельдшерка допомагала окупантам, а українцям відмовляла (фото)

На Харківщині затримали фельдшерку, яка забезпечувала окупантів безплатними ліками, а українцям відмовляла у меддопомозі.

Колаборанткою виявилася 37-річна фельдшерка одного з сіл Ізюмського району, яка під час окупації активно співпрацювала з військовими РФ, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Жінка за власною ініціативою розмістила у службовій будівлі сільської амбулаторії російських військових, які не потребували медичної допомоги, та організовувала для них харчування. За це окупанти дозволили їй відкрити в цьому приміщенні магазин, де колаборантка торгувала харчовими продуктами, спиртними напоями і ліками.

При цьому місцевим мешканцям колаборантка у наданні медичної допомоги відмовляла, а необхідні їм ліки, наявні в амбулаторії, пропонувала купувати у неї, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Крім цього, зловмисниця допомагала окупантам виявляти серед мешканців села проукраїнських активістів та учасників АТО. Разом з військовими РФ вона приїздила до старости села, яка відмовилася співпрацювати з ворогом, погрожувала їй та навіть закликала російських військовослужбовців розстріляти старосту за її патріотичну позицію.

Після деокупації колаборантка намагалася сховатися. Втім, правоохоронці встановили її місцезнаходження і затримали.

Жінці повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність).

Наразі колаборантка у СІЗО.